Las salidas de afiliados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) continúan. Esta vez, dos exintegrantes de esa colectividad formalizaron su ingreso al Partido Popular Democrático (PPD).

El anuncio lo hizo este jueves el presidente del PPD y comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, quien dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la colectividad. Según detalló Hernández mediante una comunicación escrita, Edwin Cornier, quien fue el legislador municipal electo más joven en la historia de Puerto Rico y ocupó un escaño bajo la insignia del MVC, así como el estudiante Dariel González, formalizaron su afiliación al PPD.

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“Cuando alguien que ganó con Victoria Ciudadana decide que su casa es el Partido Popular, se envía un mensaje claro: el PPD volvió a ser el hogar de quienes quieren un mejor Puerto Rico”, aseguró el comisionado residente.

Hernández señaló también que estas afiliaciones responden al cansancio generalizado con la corrupción que, según dijo, ha caracterizado al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como al proceso de refundación del PPD, que alega, los ha catapultado como una opción ante el PNP.

“El PPD ha cambiado. Somos más serios, más organizados, y más efectivos. La gente lo está viendo, y por eso llegan o regresan. No venimos a repetir el pasado; venimos a ofrecer la única alternativa real de cambio que tiene Puerto Rico”, sostuvo.

Esta no es la primera ocasión en que un integrante del MVC decide unirse al PPD. En enero, el entonces comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, también anunció su incorporación a la Pava y explicó que su decisión respondió a una “reflexión honesta sobre el contexto político actual” en Puerto Rico y a que la nueva dirección del partido le permitió identificarse con ese proyecto político.

Tras las elecciones generales de 2024, el MVC perdió su franquicia electoral al no alcanzar los votos íntegros requeridos. No obstante, en noviembre de 2025 la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó nuevamente su inscripción como partido, luego de que la colectividad completara el recogido de los endosos requeridos.