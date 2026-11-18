Ante los recientes acontecimientos relacionados con la ciberseguridad y la disponibilidad de servicios tecnológicos de múltiples empresas y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno local ha reforzado la prevención y preparación para lograr garantizar la continuidad de servicios.

Los esfuerzos están dirigidos por el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), donde se han fijado el monitoreo continuo, la colaboración interagencial y la capacidad de recuperación como elementos esenciales de la ciberseguridad.

El director ejecutivo de PRITS, Poincaré Díaz Peña, expuso en un comunicado de prensa que se evalúan todas las alertas y se toman medidas para fortalecer la protección de los sistemas gubernamentales y garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

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No informó de ningún percance que se haya registrado en medio de esta gestión.

Sin embargo, explicó que las interrupciones tecnológicas pueden responder a distintas causas, desde fallas operacionales hasta incidentes de seguridad. En un entorno de creciente dependencia digital, estos acontecimientos resaltan la importancia de combinar la prevención con la capacidad de responder y recuperar las operaciones de manera organizada.

“La seguridad tecnológica requiere vigilancia constante, pero también preparación. Los acontecimientos que observamos alrededor del mundo nos recuerdan que, aun con controles y recursos, pueden surgir situaciones que afecten las operaciones. Nuestra responsabilidad es reducir los riesgos y fortalecer la capacidad del Gobierno para responder, recuperar sus sistemas y continuar brindando los servicios que necesita nuestra gente”, expresó Díaz Peña.

Como parte de esta gestión, PRITS monitorea los sistemas bajo su alcance y consulta fuentes oficiales que publican alertas y vulnerabilidades. Además, comparte información y recomendaciones con los Oficiales Principales de Informática (OPI) para que evalúen su posible impacto en la infraestructura de cada agencia, apliquen las medidas correspondientes y comuniquen oportunamente cualquier hallazgo o actividad sospechosa.

El pasado viernes, 6 de noviembre, PRITS reunió a los OPI y al personal de tecnología de las agencias para repasar sus roles y responsabilidades, así como la importancia de trabajar la ciberseguridad en colaboración. Durante el encuentro se destacó que estos equipos, por su conocimiento directo de los sistemas y las operaciones de sus agencias, constituyen una primera línea de defensa.

Asimismo, se discutió la importancia de establecer y mantener los programas de ciberseguridad de las agencias, conforme a la Ley 40-2024, conocida como la “Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico y a las políticas y estándares aplicables. Como parte de la preparación operacional, PRITS destacó la necesidad de contar con planes de continuidad de operaciones (BCP, por sus siglas en inglés) y planes de recuperación ante desastres (DRP, por sus siglas en inglés) actualizados y probados.

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Estos planes permiten definir cómo sostener los servicios esenciales durante una interrupción, establecer prioridades de recuperación y organizar la restauración de los sistemas y la información. Su efectividad requiere responsabilidades claras, respaldos verificados y ejercicios periódicos que permitan identificar y corregir brechas antes de una emergencia.

“La preparación también se demuestra en la capacidad de recuperación. Tener un plan documentado es un primer paso; practicarlo y comprobar que podemos restaurar los servicios es lo que permite actuar con mayor rapidez y coordinación. Cada agencia debe conocer sus procesos críticos, sus dependencias y las acciones necesarias para mantener o restablecer sus operaciones”, expuso Díaz Peña.

Este esfuerzo se complementa con iniciativas como el memorando de entendimiento (MOU) con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), firmado junto a la gobernadora González Colón para fortalecer la ciberseguridad de la infraestructura crítica de la Isla, y PRITS Academy, la plataforma de capacitación para los servidores públicos, junto con otras iniciativas que PRITS estará anunciando próximamente. Estas gestiones forman parte de una agenda dirigida a fortalecer las capacidades tecnológicas del Gobierno, promover la capacitación continua y ampliar la colaboración para atender los retos de un entorno digital en constante evolución.

“Fortalecer la tecnología del Gobierno también requiere invertir en el conocimiento y la preparación de nuestra gente. Estamos impulsando iniciativas y alianzas que apoyen ese desarrollo y permitan a los equipos de las agencias contar con mejores herramientas para cumplir sus responsabilidades”, sostuvo el director.

Díaz Peña destacó, además, que el gobierno cuenta con profesionales comprometidos, tanto empleados públicos como especialistas del sector privado que colaboran con las agencias, quienes aportan su conocimiento y experiencia para proteger los sistemas y fortalecer la continuidad de los servicios.

“Su dedicación y trabajo coordinado son esenciales para prevenir riesgos, atender incidentes y apoyar la recuperación de las operaciones cuando sea necesario. La fortaleza de este esfuerzo está también en nuestra gente y en el compromiso compartido de servir a Puerto Rico”, puntualizó.