Luego de que el gobernador Pedro Pierluisi retirara su nombramiento para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra denunció que su evaluación para ocupar el cargo fue una violenta e injusta.

De paso, aseguró que estaba preparada para ocupar el cargo al que fue nombrada el pasado 8 de enero.

En sus declaraciones escritas, la exdirectora de albergues para mujeres pintó un cuadro poco alentador del proceso al que son sometidos los nominados a cargos públicos por consideraciones políticas e ideológicas.

“Lamento mucho que en el proceso legislativo de confirmación no se me haya permitido ejercer ese cargo, para el que estoy preparada por mi conocimiento, experiencia y requisitos del cargo. Me queda claro que caí presa de la situación política e ideológica que vive nuestro país. No recibí un trato digno ni una evaluación justa de mis conocimientos y experiencias profesionales ni sobre el plan de trabajo que presenté para lo que sería esta nueva etapa de la Procuradoría de las Mujeres”, afirmó.

Rivera Sierra señaló que aceptó el cargo, pues tenía un deseo de servir y la posición le daría la oportunidad de luchar por los derechos humanos de las mujeres.

“Yo fui transparente, presenté mis credenciales, presenté un buen plan de trabajo, contesté todas las preguntas relevantes que se me hicieron en las vistas públicas, sometí los documentos que se me solicitaron y estuve disponible para aclarar las dudas que surgieron en el proceso. Lo que recibí a cambio fue violencia, ataques infundados a mi dignidad como mujer y profesional”, manifestó.

En sus declaraciones, Rivera Sierra llegó a decir que “hoy pierden las mujeres puertorriqueñas porque una vez más se les ha limitado el contar con una persona que tenga el conocimiento, el compromiso y la experiencia para lograr cambios a los problemas que forman parte de sus duras realidades. Ese es el rol de una procuradora de las mujeres, que asumí como mi misión”.

Más, sin embargo, sostuvo que continuará con su rol “inquebrantable” de luchar por el bienestar de las mujeres.

El nombramiento de Rivera Sierra fue retirado en la tarde de ayer. Pierluisi indicó que fue la propia designada quién solicitó terminar con el proceso.

No obstante, ya había trascendido que no contaba con los votos para hacer confirmada por el Senado.