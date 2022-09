Ante el posible paso de la depresión tropical siete cercano al área de Puerto Rico este fin de semana, el Administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, aseguró este miércoles que la agencia cuenta con 365 escuelas certificadas “para recibir refugiados y poder salvar vidas”.

Salgado Colón, indicó que las escuelas, certificadas desde antes que iniciara la temporada de huracanes en la Isla, tendrán “la capacidad, con medidas de distanciamiento físico, para 37,030 personas”.

Dichos planteles fueron certificados mediante una inspección que realizaron entidades como la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, ambas adscritas al Departamento de Educación (DE), el Negociado de Bomberos y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según el funcionario, las declaraciones emitidas por Vivienda pasan por el cedazo de los 78 alcaldes de la Isla, donde tienen la oportunidad de expresar reparos o fallas que identifiquen en el proceso.

Alejandro Salgado Colón, administrador de Vivienda Pública. ( Suministrada )

“Durante el proceso de inspección, se consideran las facilidades sanitarias que tengan el refugio, las áreas de cocina que tengan, las conexiones de gas, que todos son necesarios para fabricar alimentos. Toma en consideración que la estructura esté en condiciones óptimas, áreas disponibles de estacionamiento, áreas para recibir a refugiados, entre otras”, explicó el administrador.

“Además de esto, aseguramos que los municipios estén con los catres necesarios para administrar los refugios”, enfatizó.

Pese a que el administrador destaca estar preparados para proveer espacio seguro a los ciudadanos durante el paso del temporal en Puerto Rico, otros expresan lo contrario.

“Todavía había mucho que hacer”

Por su parte, el alcalde de Comerío, José Antonio “Josian” Santiago, señaló unas preocupaciones con que el Departamento de Vivienda certificara la Escuela Elemental Urbana Claudio Ferrer como un refugio dado que la misma enfrenta contratiempos con la planta física y la generación eléctrica.

El alcalde de Comerío, Jose Antonio "Josian" Santiago. ( Gerald López Cepero )

“La realidad, no sé por qué Vivienda certificó esa escuela como un refugio cuando, en estos días, están trabajando con problemas de filtración, tenía problemas con el aire acondicionado, tenía problemas con la planta eléctrica, que estaba fuera de funcionamiento. Todavía el área de las duchas y los baños están clausurados, no se pueden usar. Todavía había mucho que hacer por allí”, destacó.

“Esos salones, sin aire acondicionado, no cuentan con ventilación alguna”, puntalizó.

“Me preocupa que el refugio que identifica Vivienda todavía no está debidamente atendido por las agencias consternadas, que sería la Autoridad de Edificios Públicos”, apuntaló, al tiempo que sostuvo que otros refugios certificados, como la Escuela Luis Muñoz Marín y la Escuela Superior Antolín Santos, enfrenta situaciones similares que el plantel antes mencionados.

“Los fondos de emergencia están, y yo me ofrecí como municipio, como alcalde, manifesté que me podía encargar con mis brigadas y mi equipo para poner al día la escuela, pero no se dio, no se han asignado los fondos”, manifestó Santiago, al referirse de unos $4 mil millones en fondos federales que tiene el Departamento de Educación para atender la recuperación de los planteles.

“Como ha habido esa cosa de la centralización, de que todo se administra desde el nivel central, no fluye la cosa, está muy lenta”, expresó, al tiempo que denunció retrasos en las subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) y limitaciones con los contratistas.

“Creo que hubiésemos estado mejor preparados si nos hubiesen delegado a los municipios recursos para poner las cosas al día”, opinó, al momento que propuso que Educación reconsidere evaluar las escuelas que se han cerrado desde 2017 en la Isla y designen un plantel por municipio como un refugio permanente.

No obstante, Salgado Colón aseguró que cualquier tipo de comentario que involucre las inspecciones de las escuelas que se usarán como refugios son “atendidos”.

“Nosotros quisiéramos en un mundo ideal que todos los refugios que están en esa lista como certificados para hacerlo contaran con lo que es generadores eléctricos y cisternas de agua”, respondió.

Igualmente, este adelantó que tanto la Autoridad de Edificios Públicos del Departamento de Educación, como la OMEP, llevan a cabo un proceso para instalar plantas y cisternas en los refugios autorizados.

“Te puedo decir que unos 110 refugios de ese listado cuentan con generadores eléctricos y cisternas. Mientras que hay otros que cuentan con placas solares. Así que estamos habilitando conforme del plan de trabajo que tiene el Departamento de Educación, OMEP, y la Autoridad de Edificios Públicos”, expresó.

Preocupados por el paso de la depresión

Mientras tanto, Santiago también se mostró preocupado por los retrasos que pudiera provocar la llegada de la depresión tropical siete a Puerto Rico en los trabajos de recuperación en las áreas afectadas por los aguaceros que recibió el municipio la semana pasada.

El ejecutivo municipal aseguró que su municipio logró revisar sus planes de contingencia para la temporada de huracanes corriente, este indica que el mismo se puso a prueba la semana pasada luego que el pueblo recibiera 14.7 pulgadas de lluvia, según lo confirmó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Según Santiago, los aguaceros copiosos tuvieron efecto en caminos municipales, carreteras estatales y algunas viviendas del pueblo, que promediaron en aproximadamente $1,050,000 en daños.

El alcalde indicó que su ayuntamiento ya radicó el estimado de daños al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Secretario de Estado, con copia al gobernador Pedro Pierluisi, para solicitar fondos de emergencia a la Junta de Supervisión Fiscal para los trabajos de recuperación en las áreas afectadas por las lluvias recientes.

“Lo que se ha hecho fue limpiar, pero, obviamente, las obras que ahora requieren, en algunos lugares, que se van a tener que construir muros, recoger las aguas con encintado y cunetones, entre otros trabajos, hasta tanto se reciban los fondos, pues los podremos hacer”, explicó.

“Aunque estén limpios, en esos lugares, hay caminos socavados donde se desprendió el terreno, y estos no son caminos totalmente seguros, hay que construir unas mejoras, pero, para eso, hay que esperar que se aprueben los fondos de emergencia, que ahora corresponde que Manejo de Emergencias llegue al municipio para inspeccionar las áreas. Pero teniendo un episodio [de disturbios atmosféricos] anunciados para este fin de semana, pues, estamos en esas”, enfatizó.

También, el alcalde se consternó por la cantidad limitada de maquinaria pesada disponible para habilitar las carreteras, un asunto que le dio a conocer al comisionado del NMEAD, Nino Correa Filomeno. Además, este señaló que los pueblos de la montaña deberían contar con algún punto de encuentro para conseguir dicho equipo “sin necesidad que esto tenga que venir de San Juan o que ellos busquen contratación de empresas privadas”.

Asimismo, el alcalde interino de Naranjito, José Rafael Rodríguez, también se preocupó con los efectos que pudiera provocar la depresión tropical en las vías del municipio a causa de la saturación del terreno a causa de las casi 12 pulgadas de lluvia que recibieron desde el pasado lunes, 5 de septiembre.

“Es una situación un poco complicada porque Naranjito, específicamente el barrio Nuevo y el barrio Anones, nunca se había visto que se levantaran los cuerpos de agua como se levantó la semana pasada. Todos los vecinos indicaron que esto fue peor que [el huracán] María, en cuestión de lluvias”, expresó Rodríguez.

Aunque el ejecutivo municipal interino aseguró que “todavía hay mucho daño que se está tratando” en el pueblo, este indicó a este medio que el personal del municipio ha mitigado “bastante” los daños que provocó la precipitación copiosa.

“En estos barrios se quedó gente incomunicada, se desbordaron cuerpos de agua, se afectaron carreteras estatales, puentes bajados que se tuvieron que cerrar. Tuvimos que suspender hasta las clases porque las vías estaban bien peligrosas”, recordó.

“Lo que se ha hecho son unos trabajos temporeros porque no tenemos los fondos hasta que se nos asignen para entonces empezar las mejoras de los daños en lo que son las facilidades púbicas”, explicó.

Cuando Primera Hora preguntó por el estimado de daños en el ayuntamiento, este indicó que, de manera preliminar, los contratiempos provocaron daños en al menos 42 “sites” ubicados en vías municipales que costarían unos $6,271,000 en reparaciones y unos $795,000 por daños en caminos estatales. Sin embargo, este aseguró que este promedio está sujeto a cambios cuando las agencias consternadas logren hacer sus inspecciones más exhaustas.

Por otro lado, este asegura que personal del municipio está destacado para visitar los vecindarios damnificados para exhortar a sus residentes a refugiarse en el hogar de algún familiar o utilizar uno de los refugios certificados por el Estado durante la emergencia provocada por la actividad atmosférica.

A diferencia del alcalde de Comerío, Rodríguez aseguró que sus refugios primordiales, que son la Escuela Elemental Francisco López Cruz “está listo, en buenas condiciones y tiene generador eléctrico”. Asimismo, este sostuvo que la Escuela Vocacional Rubén Rodríguez “se encuentra en buenas condiciones y está lista para recibir refugiados en caso de ser necesario”. Además, el alcalde interino asegura que estos planteles pudieran asilar hasta 500 ciudadanos.

“Solamente de ser necesario, pues nosotros vamos a solicitar su apertura. Si una persona necesita refugio, lo haremos, aunque no es la prioridad en el sentido que nosotros preferimos que el ciudadano se mueva para la casa de un familiar y, si no tenemos que abrir un refugio, pues eso conlleva una logística un poquito más complicada, y siempre terminamos los municipios trabajándolo porque el Departamento de Vivienda tiene un personal, pero el municipio es el que lo corre porque ellos no tienen personal para todo eso”, dijo.

“Tenemos un grupo con bastante experiencia trabajando esto juntos, aquí la mayoría de los compañeros estamos con el alcalde desde que empezó, y este va para cuatro cuatrienios, y ha habido muchas experiencias para prepararnos para estos eventos. Prácticamente, esto es una repetición de lo que haremos previo, durante y posterior al evento. Ya estamos bastante listos”, agregó.