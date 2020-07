Ceiba. La gobernadora Wanda Vázquez les achacó este miércoles a las compañías de seguros médicos del país liderar una campaña en su contra con el fin de perjudicarla a dos semanas de las primarias en las que se medirá contra Pedro Pierluisi.

Alegó que esa actitud se ha promulgado como respuesta del proyecto de ley que presentó ante la Legislatura y que se atiende en la presente sesión extraordinaria. El mismo busca enmendar el Código de Seguros para impulsar la eliminación de requisitos que ponen las aseguradoras durante la prestación de servicios y acelerar el pago de reclamaciones.

Entre otras cosas, dio a entender que las aseguradoras fueron responsables de que se revelase una actividad de recaudación de fondos que realizó con miembros de la Asociación de Hospital, cuyo costo de entrada fue de $2,000, según publicó El Nuevo Día.

“Esa actividad sin duda alguna se hizo como parte del proceso político, pero también, como yo he dicho anteriormente, son las mismas actividades que están siguiendo los demás candidatos y solamente vemos que se destaque (las mías). Yo no tengo ningún problema, porque yo voy a cumplir con la ley y el orden. Pero ese tipo de actividades, ese tipo de información que sale con el ánimo de perjudicar a dos semanas antes de las primarias de esta gobernadora, cuál tiene el propósito, por qué sale esa información de la gobernadora que cumplió con todo. Sale porque hay una agenda política para evitar y perjudicar a dos semanas antes de las primarias, porque tengo un interés de proteger al pueblo de Puerto Rico contra las aseguradoras”, manifestó durante una conferencia de prensa realizada en la antigua base naval Roosevelt Roads.

Añadió que “si las aseguradoras que tienen los grandes poderío económico para campañas políticas, que lo vemos en otros candidatos con billboards, anuncios, con el inversionismo político, yo les digo a todos ellos que no me van a intimidar, que voy a seguir defendiendo al paciente y voy a seguir defendiendo a los hospitales que tienen nuestros mejores médicos para que se les pague. Porque, después que una persona va a una sala de emergencia, la atienden, le dan el tratamiento, la estabilizan, los planes médicos después vienen y verifican y no les pagan a los médicos. Eso es abuso y nosotros no lo vamos a permitir. Así que, si lo hicieron con ánimo de perjudicarme, al contrario, reconozco mi política pública de proteger al paciente siempre”.

Entre los puntos que Vázquez aludió a que se divulgaron erróneamente para perjudicarle fue que los miembros de la Asociación de Hospitales supuestamente cabildearon para que eliminara un proyecto de la sesión que les concedería un aumento de salario a los enfermeros.

“No tengo información de cabildeo ninguno con relación a proyecto que yo haya sometido y yo no voy a permitir que nadie haga cabildeo en contra de los servidores públicos, en contra del bienestar de los empleados y de la gente que está trabajando día a día”, afirmó, al negar que se le haya pedido retirar el proyecto.

La gobernadora, por otro lado, explicó que la actividad de recaudación de fondos fue un almuerzo. Dijo que asistieron entre 15 a 19 personas y que se cumplieron con las reglas para evitar el contagio de coronavirus.

