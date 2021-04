La exgobernadora Wanda Vázquez Garced negó en la tarde de hoy, martes, haber recibido por parte de la ex secretaria interina del Departamento de Justicia Wandymar Burgos Vargas una copia adelanta de su referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por alegadas irregularidades con los suministros de ayudas tras los terremotos que azotaron a la zona suroeste del País.

Sus expresiones surgen luego de que ayer el PFEI la refirió -junto a otros funcionarios- a la Oficina de Ética Gubernamental por, alegadamente, haber incurrido en actuaciones que pueden ser constitutivas de violaciones de la ley de ética.

“Reitero que nadie me envió, ni recibí ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia al FEI. Tuve conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salió publicado el 21 de julio de 2020″, manifestó la exmandataria del País.

Las otras personas referidas son: el exsecretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Batlle; la ex secretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas; la exdirectora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones Suárez; y la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar.

“No puedo pasar por alto la frustración que se siente ante el deseo de unos pocos de continuar difamándome y tratando de hacerme daño con información falsa y tergiversada, pretendiendo que la verdad no sea defensa. Es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ayer reportaron que la Lcda. Wandymar Burgos había escaneado en su celular el informe de mi referido al FEI y me lo había enviado a mí. Advertimos que esa información es totalmente falsa y difamatoria. Así mismo se estableció en la vista del día de ayer en el Tribunal”, indicó Vázquez Garced.

Asimismo, sostuvo que “quedará demostrado” que “en ningún momento” actuó indebidamente ni le faltó a la ética en sus funciones como gobernadora.

Ayer, la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra la ex secretaria interina de Justicia por dos cargos de violación de la Ley de Ética Gubernamental y un tercero por resistencia y obstrucción a la autoridad pública. Y le impusieron una fianza de $15,000.

El caso fue presentado por los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón.

Los fiscales manejaron tres investigaciones entrelazadas: los hechos denunciados por la exsecretaria de Familia sobre su despido tras remover de su puesto a Quiñones Suárez; los sucesos relacionados con la fallida entrega de este caso al Panel; y un conflicto de intereses de Burgos del que se advino en conocimiento durante el proceso.

Estos señalamientos surgieron el año pasado en medio de la campaña primarista entre Vázquez Garced y Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Precisamente, hoy Pierluisi catalogó de “irrelevantes” las circunstancias que dieron paso a la querella que resultó en el referido de Vázquez Garced a Ética Gubernamental y sostuvo que confía en que la dependencia hará lo que “corresponda”.

“Aquí lo importante es que el pueblo vea que las autoridades de ley y orden, como el Panel del Fiscal Especial Independiente, los Fiscales Especiales Independientes y la Oficina de Ética Gubernamental están haciendo su cometido y cuando hay cualquier posible irregularidad toman cartas en el asunto”, afirmó el primer mandatario.

A continuación, las declaraciones íntegras de la exgobernadora:

A mi querido pueblo de Puerto Rico:

Ayer nuevamente quedó demostrado que cuando decidí asumir el reto que puso delante de mí el destino y asumí las riendas de esta isla como Gobernadora de Puerto Rico lo hice con el compromiso de servir con la integridad, honestidad y con el fiel cumplimiento de la ley.

De la propia resolución del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) relacionada a una investigación a la que fui viciosamente referida se desprende:

”De otra parte, los FEI concluyeron que no surge prueba de intención criminal para imputar delitos por los cuales fueron referidos por el DJPR al FEI, Vázquez Garced, Pabón Batlle y Quiñonez Suárez ...” énfasis suplido

Sin embargo, no puedo pasar por alto la frustración que se siente ante el deseo de unos pocos de continuar difamándome y tratando de hacerme daño con información falsa y tergiversada, pretendiendo que la verdad no sea defensa. Es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ayer reportaron que la Lcda. Wandymar Burgos había escaneado en su celular el informe de mi referido al FEI y me lo había enviado a mí. Advertimos que esa información es totalmente falsa y difamatoria. Así mismo se estableció en la vista del día de ayer en el Tribunal. Reitero que nadie me envió, ni recibí ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia al FEI. Tuve conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salió publicado el 21 de julio de 2020.

A mi pueblo les digo, el servicio público es hermoso y los que como yo lo amamos y lo atesoramos debemos seguir luchando para velar porque no se opaque ese compromiso de servir por algunos con intereses malsanos. Les aseguro, que esta vez también quedará demostrado que en ningún momento actúe indebidamente ni falté a la ética en mis funciones como Gobernadora, porque siempre llevo y llevaré con orgullo el privilegio de haberles servido.

Sobre este particular no haré más expresiones. Atentamente,

Fdo. Wanda Vázquez Garced

Ex Gobernadora de Puerto Rico