A plazos pagará el comité político de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced la multa de $72,073.04 que le impuso la Oficina del Contralor Electoral por las irregularidades detectadas en su fallida campaña primarista del 2020 por el Partido Nuevo Progresista (PNP), informó este martes el contralor electoral, Walter Vélez.

Según indicó a Primera Hora, las partes llegaron a un acuerdo verbal en la que el comité de campaña se comprometió a pagar cada seis meses unos $10,000 para abonarle a la deuda. Dijo que su oficina ya le envió el acuerdo por escrito a Vázquez Garced para que se firme y se haga oficial. Espera que este paso se dé esta misma semana.

Señaló que, en este son, Vázquez Garced demoraría unos tres años y medio en saldar la cuenta impuesta por las irregularidades detectadas en la campaña política en la que enfrentó al actual gobernador Pedro Pierluisi en primarias.

Entre las irregularidades, Vélez mencionó donantes no identificados conforme a la ley, pautas en medio que no fueron prepagadas, falta de controles internos al no llevar una contabilidad precisa y detallada de las finanzas del comité e ingresos y gastos sin reportar oportunamente.

“Se estipuló en un contrato de plan de pago y se le envió a la parte, a la parte me refieron al Comité de Wanda Vázquez, a Wanda Vázquez para su firma y estamos esperando el documento para hacerlo oficial. Pero, hay un acuerdo, hay un acuerdo y es los $72,000 que había en multa y penalidades, ellos se comprometen a pagar $10,000 cada seis meses. O sea, que el plan de pago debe ser de la aproximadamente tres años y medio para pagar eso $72,000″, sostuvo.

Bajo este entendido y si la firma se da esta semana, el primer pago de $10,000 se haría para principios de septiembre.

El contralor comentó que hace varias semanas el comité político pagó unos $12,200 que figuraban como penalidades. Dijo que el desembolso ocurrió antes de que se diera el paso para pactar el plan de pago.

Asimismo, Vélez dejó claro que este dinero a pagar no incluye las deudas contraídas por el comité político de Vázquez Garced, que suman a $74,751.14.

“Son deudas a suplidores que le dieron servicio en la campaña. Eso es otra cosa. Eso no está en ese plan. Este plan es solo de la auditoría, de las multas que se establecieron y las penalidades que se establecieron”, indicó el contralor.

Para saldar tanto la deuda por multas como la de los suplidores, Vázquez Garced o su equipo político podrían hacer actividades de recaudaciones de fondos.

Vélez precisó que deben ceñirse a lo estipulado en la Ley de Financiamiento de Campaña. La misma estipula que un donante no puede pagar más de $2,800 al año y que las aportaciones anónimas son de hasta un máximo de $50.

La excandidata también podría emitir los pagos de su pecunio, dijo el funcionario.

Esta búsqueda de fondos que deberá realizar Vázquez Garced para saldar los sobre $146,000 que adeuda de la campaña política que emprendió para permanecer en la gobernación se dan en medio de un proceso judicial que enfrenta por alegados delitos federales. En agosto de 2022 la exgobernadora fue acusada por un gran jurado por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

La acusación federal estipula que la exmandataria aceptó una oferta de soborno por parte del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini y un exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, quienes pidieron la renuncia del comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, a lo que ella supuestamente aceptó. Tras la destitución, consultores de la campaña primarista de Vázquez Garced habrían recibido unos $300,000.

Todavía no hay fecha para el juicio contra Vázquez Garced. No obstante, su abogado Luis Plaza Mariota reclamó hoy, martes, un juicio rápido.