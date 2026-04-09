La exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó a la Policía de Puerto Rico que reconsidere la decisión de eliminarle las escoltas, reveló este jueves el superintendente Joseph González.

De inmediato, informó que la petición la hizo llegar al Departamento de Justicia para que se evaluara.

“Recibimos un comunicado de parte de la exgobernadora en estos días sobre una reconsideración. Lo vamos a referir al Departamento de Justicia, que hizo el análisis legal” manifestó González en La Fortaleza.

La revelación de que Vázquez Garced reclamó la devolución de las escoltas surgen luego de que el funcionario reiterara públicamente que se le eliminó la seguridad basada en una opinión legal del Departamento de Justicia. En esencia, se determinó que sólo un exgobernador que haya estado en el cargo por cuatro años y fue electo por el voto popular tiene derecho a los servicios de protección de la Policía.

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Vázquez Garced asumió el poder en agosto de 2019, luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. Asumió el cargo por sucesión de la Constitución, ya que no había secretario de Estado y ella le correspondió el cargo por ser secretaria de Justicia. Estuvo en el cargo por cerca año y medio.

González reiteró que, desde mediados de marzo, cuando recibieron la opinión de Justicia, eliminaron los beneficios a Vázquez Garced de tener agentes de la Policía asignados. El funcionario reveló que por el servicio que recibía la exgobernadora se pagaban unos $100,000 anuales.

Las escoltas se le eliminaron a Vázquez Garced luego de que recibiera varios perdones presidenciales de Donald Trump por haber recibido donativos de extranjeros para su campaña primarista contra el exgobernador Pedro Pierluisi en el año 2020.

La exgobernadora se había declarado culpable de un cargo menos grave por violación a leyes electorales, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal. Pero, se libró de las penas con el perdón presidencial.

No obstante, la funcionaria fue sancionada a nivel local por el Tribunal Supremo, quien la suspendió de la profesión de la abogacía. Mientras, el gobierno determinó eliminarle las escoltas.