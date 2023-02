La unidad móvil del Programa de Alimentatación Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, siglas en inglés) arrancó hoy, jueves, a visitar varias universidades de Puerto Rico para facilitar y acceder sus servicios a miembros de estas comunidades.

La nueva iniciativa, que tiene como objetivo recorrer varias instituciones de educación superior para continuar fomentando la sana alimentación desde la etapa de embarazo hasta la niñez, comienza esta mañana en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, y permanecerán en los predios del recintos hasta las 2:00 de la tarde.

“En esta ocasión nos estamos movilizando a varias universidades para ofrecerles servicios a nuestros participantes y los potenciales participantes, con la finalidad de brindar alternativas de apoyo y una atención oportuna en la nutrición desde el embarazo hasta niños de cinco años. Los invitamos a orientarse, las escalas han cambiado y pudieran ser elegibles para recibir los beneficios”, indicó la directora del programa WIC, Nilmarie Albarrán tras aclarar que a este esfuerzo se unirán más instituciones universitarias.

Embarazadas, lactantes, mujeres que se encuentren en posparto, infantes y niños hasta los cinco años pudieran ser elegibles para recibir nutrición suplementaria a través de WIC.

La directora enfatizó que las personas que soliciten los servicios deberán llevar los siguientes documentos: evidencia de identidad con foto, vacunas del menor (si aplica), evidencia de residencia física y evidencia de ingreso.

Por su parte, Carlos Mellado López, secretario del Departamento de Salud, expresó que las unidades móviles han sido de gran beneficio para acceder los servicios a las comunidades.

“Hemos visto como los vehículos móviles han sido una gran herramienta para acercar los servicios a nuestra gente. Ahora, estaremos en las universidades para continuar mejorando las atenciones de salud y promover una sana alimentación en las primeras fases de desarrollo que es sumamente importante”, expresó el titular de Salud.

La ruta de la unidad móvil estará en el National University College de Fajardo el 8 de febrero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y el 16 de febrero en la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez, de 10:30 a.m. a 3:00 p.m.

Mientras, el mes siguiente visitarán la Universidad Interamericana de Puerto Rico - Recinto Metropolitano los días 1 y 2 de marzo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., el 13 de marzo en la Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Cupey, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., el 16 de marzo en la Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Bayamón, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y el 21 de marzo en el recinto de Aguadilla de la Universidad Ana G. Méndez, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.