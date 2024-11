El segundo día de escrutinio, y cuando oficialmente se comenzó el proceso, finalizó con 16 maletines escrutados del Precinto 1 de San Juan, anunció la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla Rivera.

Esta fue la información provista para las 6:00 p.m., cuando aún había algunos funcionarios trabajando en el conteo desde el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey.

“Nos encontramos en el segundo día de escrutinio. Ya comenzamos a recibir maletines escrutados de las mesas, así que oficialmente podemos decir que ya se están trabajando las mesas regulares con los maletines. De igual manera, se están trabajando maletines de la JAVAA, que es la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado, se está recibiendo el voto a mano que igualmente se está trabajando”, resumió la jueza en conferencia de prensa al recalcar que las máquinas de escrutinio “han sido de gran ayuda”.

La presidenta alterna dijo entender que estos 16 maletines no requieren revisión. No obstante, no pudo especificar cuántas papeletas estaban en esos maletines y el número de votos escrutados.

Luego de que el maletín se escruta, pasa a control de actas para que se certifique que estén correctas las actas de incidencia y escrutinio. Entonces, pasa a la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) y, de no identificar incongruencias, la información se entra al sistema de la CEE.

Este diario constató que el día transcurrió con cierta normalidad, más allá de algunos funcionarios que, en ocasiones, vociferaban fuerte o aplaudían.