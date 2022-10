Los alimentos preparados pagan desde este viernes el Impuesto de Venta y Uso (IVU), certificó a Primera Hora el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

El beneficio se otorgó tras el paso del huracán Fiona, principalmente por la falta de energía que afectó a los boricuas. Estuvo en vigor desde el pasado 22 de septiembre hasta ayer. Este periodo fue autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal, ya que tuvo un impacto al fisco de $16.5 millones.

Parés Alicea explicó que no solicitó una extensión de una semana adicional de esta beneficio, ya que el 99% de los abonados del sistema eléctrico ya fueron energizados.

“Básicamente, el 99% de la energía está restablecida, así que no solicitamos una extensión. Entendemos que las tres semanas, pues ya alivia un momento bien crítico en el cual la mayoría de las personas no tenían acceso a la energía eléctrica. Y, ahora, ese no es el caso. Ciertamente, hay unas personas que han quedado sin servicio y estas personas también tienen acceso a distintas ayudas, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal para manejar esta situación”, puntualizó el titular, tras participar de la reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal, que se realizó en el Hotel Sheraton, en Miramar.

El IVU que se impone en Puerto Rico es de 11.5%.