El municipio de Yauco tendrá una nueva escuela.

El alcalde de Yauco, Ángel “Luigi” Torres Ortiz, dio a conocer la llegada de LEAP Stem + Agro Business, cuya apertura de matrícula para nuevo ingreso en el año escolar 2026-2027, se llevará a cabo el próximo lunes, 9 de febrero en la Legislatura Municipal.

El proceso se realizará a partir de las 4:00 de la tarde y servirá como un espacio informativo dirigido a padres, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer lo que ofrecerá el plantel, que contará con grados desde kínder hasta cuarto año.

Será a través de una alianza entre el Municipio de Yauco y la organización, LEAP Social Enterprise, que los estudiantes “podrán beneficiarse de un modelo educativo bilingüe, con currículos innovadores, acompañamiento socioemocional a las familias, acceso a becas académicas y garantías de entrada a la universidad”.

Esta iniciativa, según explicó el alcalde, busca transformar la educación pública en el municipio.

“Queremos abrir las puertas a nuestros yaucanos para que puedan conocer esta nueva escuela, aclarar dudas y visualizar cómo este modelo educativo puede transformar el futuro de nuestros niños y jóvenes”, sostuvo por escrito el primer ejecutivo municipal.

El alcalde de Yauco, Ángel “Luigi” Torres Ortiz ( Suministrada )

El plantel estará ubicado en los predios de la antigua Universidad Ana G. Méndez.

En cuanto al currículo, habrá un marcado énfasis en áreas como ciencias, biología, biotecnología, robótica, ingeniería, investigación científica y matemáticas, así como en las bellas artes, que incluyen música, artes visuales, teatro y danza.

De igual forma, el modelo será uno especializado en “agro business” y también promoverá el desarrollo deportivo en múltiples disciplinas.

La matrícula será libre de costo e incluye textos, materiales educativos y un programa de alimentos, lo que asegura que ningún estudiante enfrente barreras para acceder a una educación de calidad mundial.

Para más información sobre la orientación y el proceso de matrícula, los interesados pueden comunicarse al 787-705-4717, extensión 102, o escribir a enrollment@leapsocialenterprise.org y crios@leapsocialenterprise.org.