Guánica. Han pasado seis años, y Guánica aún clama por atención urgente.

Y es que un día como hoy, en el 2020, ocurrió el fuerte sismo de 6.4, que devastó este pueblo costero, pulverizando edificios, escuelas y casas, agravando la ya precaria situación fiscal.

Pese al paso de los años, resta mucho por hacer en el Pueblo del Eterno Verano, pues al andar por sus calles permanecen espacios vacíos, tal si fueran fantasmas de lo que alguna vez se erguía en su lugar.

“Guánica no pidió vivir esta realidad, pero decidió vivirla con responsabilidad”, destacó el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos en conferencia de prensa que ofreció durante el sexto aniversario del desastre.

10 Fotos La estructura quedó inservible luego de los terremotos del año 2020.

“Ante la escasez de contratistas y mano de obra en la construcción, cobra aún más valor todo lo que hemos logrado. Por eso hacemos un llamado respetuoso, pero también firme, al gobierno central y a la legislatura para que miren con mayor atención al suroeste de Puerto Rico. Guánica está haciendo su parte. Ahora necesitamos que el País haga la suya para que juntos podamos transformar la recuperación en desarrollo y garantizar una mejor calidad de vida para todos los guaniqueños”, continuó.

¿Qué ha sucedido desde el 2020?

El licenciado Carlos Jirau Vélez, director ejecutivo del Consorcio del Sur (CONSUR), explicó a Primera Hora que se recibieron 245 solicitudes para la reconstrucción de casas en Guánica, de las cuales 23 ya están en construcción y dos ya se completaron. Además, de esa cifra, 145 son “casos activos” y 80 tienen ya contratistas asignados; es decir, están en la etapa de estudio, diseño y permisología.

El CONSUR recibió, de octubre de 2023 a febrero de 2024, 846 solicitudes para la reconstrucción de casas en los seis municipios que comprendían la “zona cero”, o los pueblos severamente afectados por los terremotos. De los 846, hay 501 casos activos en los seis municipios. Jirau Vélez estimó que, de los 501, aproximadamente 350 son casas que se reconstruirán y los restantes se tratan de relocalizaciones.

“Si no hay viviendas suficientes para comprar, podríamos convertir eso en reconstrucción. Ahí es que estamos trabajando con los alcaldes, están considerando transferirnos los terrenos que tengan disponibles, propiedades que sean declarados estorbos públicos o gente contratista desarrolladores privados que estén interesados en construir”, detalló.

Guánica sumó la cantidad más alta de solicitudes, seguido por Ponce (191), Yauco (154), Guayanilla (113), Peñuelas (76) y Lajas (75). Ponce tiene 109 casos activos, Yauco 95, Lajas 45, Peñuelas 43 y Guayanilla 63.

Estas reconstrucciones se sufragarán de dos asignaciones de fondos provenientes del Congreso federal, otorgados en 2021 y 2022, que totalizaron $210 millones. Por ende, el dinero es limitado y no recurrente.

Entretanto, Guánica demolió 120 residencias afectadas bajo el Programa de Reparación y Reconstrucción no Reubicación (R3) y CONSUR. También, otras 83 demoliciones se hicieron a través del Programa de Remoción de Escombros de Propiedades Privadas (PPDR, en inglés), proceso que continúa activo con el acompañamiento de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Por otro lado, existen 37 proyectos aprobados que atenderán 81 daños directamente relacionados con los temblores, con una obligación federal de $33.2 millones de la Agencia Federal para Administración de Desastres (FEMA, en inglés), cifra que podría aumentar conforme culminen diseños, evaluaciones y procesos pendientes.

Los proyectos se han trabajado como proyectos mejorados, pues el dinero de FEMA se limita a reparar daños pre-desastre. Por esto, dijo el alcalde, se combinaron recursos municipales, estatales y legislativos para entregar las obras completas. Entre los proyectos ya culminados y en uso están las canchas bajo techo, centros comunales y parques deportivos en sectores como Alturas de Bélgica, Fuig, Las Latas, Barriada Esperanza, La Luna y La Joya de Santa Rita.

Además, los proyectos en desarrollo de alto impacto comunitario incluyen el Coliseo Mariano “Tito” Rodríguez; los parques Carlos Ramírez de Bélgica, Roberto Alberdeston y de las Flores; proyectos de “Safe Rooms” para aumentar la resiliencia del municipio; el Centro Comunal La Montalva; la Plaza Pública Manuel Jiménez Mesa; y la rehabilitación del Malecón de Guánica, que ya tiene la aprobación final de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Mientras, se espera que, para el próximo mes, inicie la construcción de la nueva Casa Alcaldía, luego de que FEMA aprobara el ajuste final del proyecto bajo la Sección 406 por $17.71 millones. El contrato de construcción por $16.99 millones será firmado de forma inmediata tras el receso administrativo.

La nueva Casa Alcaldía se construirá en el mismo lugar. ( Suministrada )

“Quiero decirlo con el corazón en la mano: Guánica ha hecho mucho con muy poco. Hemos sido golpeados por terremotos, huracanes, la pérdida de población y la reducción de recursos y aun así seguimos de pie, no para señalar el pasado, sino para imaginar dónde estaríamos hoy si nuestra región suroeste contara con más apoyo”, señaló el alcalde.

Lo que falta

Para Rodríguez Ramos, lo más que apremia es remodelar o reconstruir las fábricas de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, en inglés) para que empresarios interesados en establecerse en Guánica tengan las facilidades de así hacerlo.

También, sostuvo la gran importancia de reconstruir la escuela superior Aurea Quiles, que se destruyó por el sismo, así como la rehabilitación de la escuela primaria José Rodríguez de Soto, de Magueyes y la Esla Couto Annoni.

“Le agradezco a la gobernadora (Jenniffer González Colón) la agilidad en la demolición (de la escuela superior Aurea Quiles), pero solicitamos que esa misma urgencia se traduzca en la construcción de la nueva escuela superior Aurea Quiles y en las demás escuelas que esperan la construcción”, recalcó.

Además, espera acción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para atender la infraestructura del Balneario Caña Gorda y que, finalmente, se traigan las empresas “White Box” de manufactura, tal como anunció en 2024 el exgobernador Pedro Pierluisi.

“Yo creo que la gobernadora está consciente de la urgencia, los trabajos que se necesitan en Guánica. Lo que le pedimos es de que esa instrucción pase con mayor agilidad o más fuerza, tal vez, a los secretarios de dependencia para que sepan de la urgencia de lo que se debe realizar en Guánica”, repitió.

Según estimó el alcalde, estas construcciones no tan solo atraerán a empresarios y comerciantes, sino que se traducirán en un beneficio a las arcas municipales por los arbitrios de construcción, sucesivamente impactando de manera positiva la situación fiscal del municipio que, según el Buró del Censo de los Estados Unidos, es uno de los pueblos más pobres de todo Puerto Rico, superado únicamente por Maricao.

“Si se dan (los proyectos), nos ayuda a tener más agilidad en el ‘cash flow’ del municipio. Estos proyectos nos ayudan a traer inversión. Por eso es importante el llamado más grande sobre las facilidades de PRIDCO, porque entendemos que hay empresarios que quieren invertir en Guánica. Guánica pasó por los terremotos, pero Guánica es un lugar hermoso, un lugar con mucho potencial y nosotros apostamos a ese desarrollo económico y vamos a salir de esa situación”, resaltó a este diario al sostener que, desde que asumió la poltrona municipal, ha sido testigo del deterioro fiscal.

“Seguimos viendo día a día los recursos del municipio, trabajando cuidadosamente y manteniendo más que nada la responsabilidad y la garantía y el servicio de nuestra gente”, afirmó.