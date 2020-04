El exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, criticó la labor que está realizando el actual secretario, Francisco Parés al hablar de que todavía no se desembolsen los $1,200 y usó frases como “faltan canas", “falta de credibilidad”, “surge de nuestro récord criminal” y “esto no es un proceso normal”.

El secretario aún no sabe cuándo llegan los $1,200

En declaraciones en Radio Isla 1320 AM, Zaragoza también contó que en el pasado incentivo, el repartido por la administración de Barack Obama durante el cuatrienio de Luis Fortuño para lidiar con la crisis financiera de entonces, se repartieron mal los fondos federales asignados a la isla, y esto conllevó a que durante la administración de Alejandro García Padilla se tuvieran que rembolsar ese dinero al gobierno federal.

PUBLICIDAD

“El gobierno federal no perdona, ni olvida”, dijo Zaragoza, actual aspirante el Senado por el Partido Popular Democrático y quien llegó a considerar correr para gobernador.

Parés justifica el pago de $500 no aprobado aún por la JSF

Parés ha dicho que en Hacienda están listo para la entrega del dinero, pero que aún no han recibido autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que conforme a la ley federal Cares tiene que avalar el plan del gobierno estatal antes de poder pagar.

Zaragoza dijo que él entiende que hay problemas con grupos especiales como seguro social y veteranos, además de diferencia de definiciones entre lo que es dependiente y mayor de edad, porque en la isla se consideran de una forma y a nivel federal de otra. Opinó que el gobierno debe entender de que los federales no van a alterar sus términos y, debe realizar una conferencia de prensa para explicarle al país y cumplir con esas directrices.

“Desde el punto de vista de Hacienda eso es inexperiencia. Si tu tuvieras canas y tuvieras experiencia, sabrías que negociar con el gobierno federal es chocar contra una pared”, dijo Zaragoza, quien aclaró que no es solo un problema de Parés sino de su equipo.

"El 8 de este mes, hace veintipico de días el secretario dijo que en una semana tendrían los cheques. Si tuviéramos experiencia y canas tú te sientas con el gobierno federal, a los tres días te das cuenta que ellos están tranca’os a la banda. Tú vas, haces una conferencia de prensa, y le dices al país, ‘país, yo quería hacer esto, y no me dejan', divido al grupo en cinco’. Los básicos, ahí hay 800,000 planillas. esos básicos los saco en una semana”, agregó el exsecretario.

PUBLICIDAD

“Tú no estas negociando el precio de un negocio, donde dices hasta que no me dan el precio correcto no cedo. Si tú fueras una persona experimentada y tuvieras sensibilidad, tú dices ‘yo no puedo estar negociando mes, mes y pico’, allá afuera hay necesidad. Tú coges el tiro y sigues caminando... yo no estoy un mes sentado con ellos (los federales) claro desde la comodidad del que está cobrando es un mamey, si tuvieras canas, tú te sientas y tomas decisiones”, explicó Zaragoza.

Parés es el tercer secretario de este cuatrienio. El primero fue Raúl Maldonado, quien figuró en el polémico chat que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló y ostentó varias sillas hasta que se fue del gobierno en medio de alegaciones sobre la operación gubernamental, y Teresita Fuentes, quien dimitió por discrepancias con Maldonado cuando era secretario de la Gobernación de Rosselló.