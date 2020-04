El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reconoció esta tarde que desconoce cómo el Servicios de Rentas Internas (IRS, en inglés) permitió que una cantidad no precisada de puertorriqueños lograran solicitar y que se les concediera la ayuda federal de $1,200 para lidiar con los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, así como qué implicaciones tendrían aquellos que ya han comenzado a recibir su dinero.

Tampoco sabe si la agencia federal establecería un límite para evitar que más boricuas que hayan hecho su reclamación a la página cibernética de la agencia del IRS continúen recibiendo sus cheques, aun cuando este no es el proceso estipulado en la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, conocida como CARES Act.

“Nosotros le enviamos (al IRS) el correo electrónico estableciéndoles que hay mucha confusión en la ciudadanía, que ellos deben emitir unas guías sobre el alcance de sus propias herramientas, que esa carencia de guías pues, tal vez, ha inducido a residentes de Puerto Rico ha solicitar estos beneficios por un curso distinto al que establece la ley y, verdad, no puedo obligar a que ellos determinen cómo manejar su operación. Este trámite de esta plataforma es totalmente de ellos y por eso es que yo no me atrevo a decirles a las personas que no hagan ese trámite, porque es jurisdicción totalmente del IRS. Nuestra jurisdicción es el plan de distribución para que nuestros residentes cumplan con lo que establece la ley y nosotros proveerles un plan de distribución que les permita a ellos recibir los beneficios según establece el CARES Act, donde diferencia a los residentes de Estados Unidos, cómo lo recibirían, y a los residentes de los territorios que no utilizan el Código de Rentas Internas federal”, afirmó Parés Alicea, durante una conferencia de prensa realizada a través de Zoom.

El funcionario informó que mañana sostendrá una reunión con funcionarios del IRS para conversar sobre el revuelo que se ha formado en el país luego de que ciudadanos hayan compartido en las redes sociales que ya recibieron la ayuda federal de los $1,200, así como los $500 por hijos, tras haber sometido su solicitud a través de la página cibernética del IRS.

Parés Alicea comentó que desconoce cuántas personas han recibido el dinero, pero aceptó que existen casos.

El funcionario insistió y hasta leyó un extracto del CARES Act para estipular que los ciudadanos residentes en Puerto Rico tienen que esperar porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el propio IRS le apruebe a Hacienda el “plan de distribución” para que reciban el dinero. No obstante, reconoció que hay desesperación en los posibles beneficiarios de recibir este dinero lo más pronto posible.

“No sé como el IRS va a considerar esto, si es un pago indebido. Ellos no nos han arrojado luz sobre esto. Yo sí les puedo decir que para residentes de Puerto Rico la recomendación es que reciban estos pagos según establezca el plan aprobado, porque eso es lo que dice la ley. Por otra parte, también puedo entender toda la desesperación y frustración que tienen los constituyentes tanto en Puerto Rico como a nivel nacional. No sea crean que solamente los puertorriqueños son los que no han recibido estos pagos. Hay billones de personas, a nivel de Estados Unidos, que tampoco lo han recibido y eso es otro hecho”, puntualizó, al señalar que también desconoce si la agencia federal multará o procesará criminalmente a las personas que hayan hecho el reclamo directamente al IRS.

Prometió que si mañana recibe una respuesta de la agencia federal haría pública inmediatamente la determinación que se tome sobre la controversia para que los boricuas conozcan cuáles son las implicaciones que podrían enfrentar.

De paso, el secretario pidió a los contribuyentes que no perciban que el retraso en la entrega de la ayuda federal prometida o las gestiones que realiza con el IRS para conocer cómo se procedería con las personas que ya recibieron la ayuda “perciban intención maliciosa de parte del Departamento de Hacienda”.

Aludió a que tanto la gobernadora Wanda Vázquez; la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; la Junta de Supervisión Fiscal, y él personalmente han abogado por la pronta aprobación del plan en el Tesoro federal y en el IRS.

“Yo lo que espero de la ciudadanía, en términos generales, es que nosotros somos responsables, el gobierno de Puerto Rico es responsable de proveerle los servicios y yo no trato de rehuirle a eso. Todo lo contrario. Sí que se mantengan atentos a todas las comunicaciones que emito ya o emite el Departamento de Hacienda por las distintas vías para que se mantengan informado sobre esto. Personas que entiendan que cualifican o que merecen recibir los beneficios a través de la plataforma del IRS, mi sugerencia es que se comuniquen con el IRS directamente para que sean orientados de esta plataforma, porque la administración de esa plataforma no recae en el Departamento de Hacienda”, estipuló.

Asimismo, Parés Alicea dijo desconocer cuándo podría estar aprobado el plan de distribución de la ayuda federal. Alegó que la agencia estaba preparada para comenzar el desembolso el pasado lunes, pero que no se han conciliado unas diferencias para que se permitiese el desembolso de unos $400 millones que les permitió la Junta de Supervisión Fiscal utilizar en lo que llegaban los fondos.

Las diferencias que mencionó son cómo evaluar los contribuyentes que se beneficiarían, cómo se reduce el riesgo de doble beneficio, cuál será el proceso de apelar y cómo los beneficiarios del seguro social recibirían los fondos.

“Yo reconozco lo importante que es este plan para preservar la salud de las personas, para asegurarnos de las personas tengan más argumentos para poder quedarse en sus casas y poder evitar la propagación de este virus, de darle esa tranquilidad emocional. Eso yo lo comprendo totalmente. Y, cada minuto de mi vida, desde el 20 y tanto de marzo que se nos advirtió que ese estimuló había un chance bastante grande de que fuera legislado de la manera que se legisló, nosotros se los hemos dedicado con mucha pasión y mucha dedicación a la ejecución de este plan. Puedo entender, verdad, la frustración de los contribuyentes y hasta cierto sentido la puedo compartir con ellos”, concluyó Parés Alicea.