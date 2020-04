Empleados federales en Puerto Rico comenzaron a recibir hoy los cheques de estímulo económicos que Estados Unidos enviará a cada ciudadano por la emergencia del coronavirus Covid-19.

Primera Hora constató con, al menos, tres personas que rinden la planilla federal y aseguraron haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias.

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, indicó hoy en un programa especial difundido WIPR que espera que las personas que reciben el Seguro Social también obtengan los depósitos directamente del gobierno federal.

No obstante, la mayoría de los puertorriqueños –aquellos que no rinden contribuciones sobre ingreso a nivel federal, los beneficiarios del PAN y las personas que no rinden planillas– deberán esperar a que el Tesoro de Estados Unidos apruebe las guías de distribución de esos fondos que le envió Hacienda la semana pasada.

PUBLICIDAD

Anoche, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, estimó que podrían comenzar a llegar entre la última semana de abril y la primera de mayo.

“El Departamento de Hacienda estima que una vez el Tesoro federal apruebe la guía de distribución de estos fondos, sometida el miércoles de la semana pasada, si se aprueba esta semana, ellos pudieran estar emitiendo esos depósitos entre la última semana de abril y la primera de mayo. Esto, obviamente, depende de que el Tesoro lo apruebe. Si lo aprueban esta semana, estamos hablando de la última semana de abril, si lo aprueba la semana que viene estaríamos hablando de esa última y la primera de mayo”, detalló en un Facebook Live a través de su cuenta oficial.

Según aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump, este tercer paquete de ayuda económica dispone que todo individuo que tenga un seguro social válido y sea residente legal de Estados Unidos recibirá un cheque de $1,200 y $500 por cada dependiente de hasta 18 años.

Sin embargo, si usted gana más de $75,000 al año como individuo; si es jefe de familia y devenga más de $112,500; o si usted rinde en conjunto y llegan a $150,000, comenzará a ver una disminución en el monto que reciba.

El pasado lunes, Primera Hora también confirmó que los cheques habían comenzado a llegar a los residentes continentales de Estados Unidos.

Una familia boricua que vive en San Antonio, Texas, que prefirió no ser identificada, indicó que el dinero le fue depositado en la mañana en su cuenta de banco.

El pago fue de $2,400 por pareja, más $500 por cada uno de sus cuatro niños, para un total de $4,400.