El Departamento de Hacienda comenzó anoche a enviar correos electrónicos y notificaciones a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) a 489,468 personas para indicarles que pronto recibirán el incentivo federal de $1,200 por persona y otros $500 por hijo como ayuda en la emergencia causada por el coronavirus, informó el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

De inmediato, ciudadanos comenzaron a dar fe de que recibieron la notificación y expresaron su alegría.

“En efecto, recibí el correo electrónico de Hacienda como que podría ser elegible para el incentivo económico. Estoy satisfecho con el trabajo de Hacienda”, informó el ciudadano Juan Carlos Zapata Beauchamp en Twitter, mensaje que fue retuiteado por Parés.

PUBLICIDAD

Michael M. Maldonado Bosques también expresó su alegría.

“Gracias. Mensaje recibido a través de SURI. Es una excelente herramienta recibí mi reintegro al tercer día de someterla y la llené yo mismo y nunca lo había hecho me ahorre el contable”, expresó.

@SecHacienda ya me llegó el email avisando que pronto depositarán los 1200, gracias. — jruizmontes (@ElPartigiano) April 25, 2020

Yo sé que andamos bien contentitos con el email de Hacienda sobre la aprobación de los $1,200, pero hay que mirar el entrelineas......



Casi un mes esperando por esa aprobación y aun nada concreto, ese email causa la misma emoción que causa estornudar con los ojos cerraos. pic.twitter.com/ngcBOlip3K — El Chillo de Tu Mai™️ (@TorruPR) April 25, 2020

Los comentarios fueron realizados luego de que el titular de Hacienda notificara por Twitter el inicio de una parte del proceso para hacerles llegar el dinero federal a la ciudadanía.

“Ya comenzamos a notificar vía email a unas 489,468 personas que cualificarían para el incentivo de los $1,200. Esperamos por la aprobación del Plan sometido el pasado 8 de abril a consideración del IRS (Servicio federal de Rentas Internas) y el Departamento del Tesoro”, señaló.

Añadió que “las personas que cualifiquen bajo este programa que no hayan recibido el email no deben alarmarse. Continuamos sincronizando más datos para poder identificar a más beneficiarios. Por ejemplo, ya la semana que viene estaremos haciendo pruebas sobre información de la Planilla 2018. Entendemos la premura que amerita el desembolso de estos fondos. Es por esto que, nos comunicamos de manera diaria con el IRS y la gobernadora (Wanda Vázquez), de igual manera, está alertando al gobierno federal de lo importante que es la aprobación del Plan requerido por ley”.

El plan a que hace referencia es uno que estipula cómo sería la distribución de la ayuda aprobada en el Cares Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act). Una vez aprobado, Hacienda comenzará a enviar el dinero con unos $400 millones de fondos estatales que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal para lograr introducir dinero a la económica antes de que se desembolsen los fondos federales asignados.

PUBLICIDAD

Para que tenga una idea, este es el mensaje que recibirá de Hacienda:

"¿Por qué estoy recibiendo este mensaje?

Según nuestros registros a la fecha de hoy, usted podría ser elegible para recibir el Pago de Impacto Económico ("Pago"), conforme a lo dispuesto en la ley federal conocida como la "CARES Act". A los fines de poder enviar su Pago mediante depósito directo, próximamente el Departamento de Hacienda hará disponible una herramienta digital mediante la cual usted podrá confirmar la información de su cuenta bancaria. El Departamento de Hacienda utilizará dicha información para realizar el depósito de su Pago, una vez el Departamento del Tesoro Fedeal apruebe el Plan de Distribución sometido por el Departamento de Hacienda, según requerido por la "CARES Act".

¿Cuándo y cómo puedo proveer la información de mi cuenta bancaria para recibir el Pago por Impacto Económico?

Próximamente usted recibirá instrucciones específicas para confirmar su información de cuenta bancaria y así recibir el Pago correspondiente de manera expedita. Una vez el Departamento del Tesoro Federal apruebe el Plan de Distribución sometido por el Departamento de Hacienda, según requerido por la "CARES Act", se procederá con el envío del Pago mediante depósito directo.

IMPORTANTE: La única herramienta digital que el Departamento utilizará para recibir su información bancaria es SURI (suri.hacienda.pr.gov). Por tanto, no provea información de su cuenta bancaria en ninguna otra plataforma electrónica que no sea SURI, ya que no podría se fidedigna.

En Hacienda estamos para servirle".