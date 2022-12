Desde el domingo, la Isla experimenta condiciones peligrosas en el mar debido a una fuerte marejada y se espera que la situación se complique todavía más a partir de mañana por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) instaron a la ciudadanía a no arriesgarse ni tan siquiera “a mojarse los pies” en las playas para evitar situaciones de peligro.

“Tenemos una marejada del norte que ha estado afectándonos con olas entre 6 y 8 pies, y los pronósticos sugieren que va a estar llegando casi a los 10 pies durante el jueves en la noche para viernes. Además, el viento del norte que está provocando temperaturas frescas, va a estar ayudando a que los mares estén picados. Así que estas condiciones peligrosas van a continuar durante todo el fin de semana”, indicó Ernesto Morales, meteorólogo del SNM.

PUBLICIDAD

El comisionado de NMEAD, Nino Correa, por su parte, advirtió que prácticamente toda la costa oeste, norte y este estarán experimentando fuerte oleaje, pero también el sur debe estar alerta, así como las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Esto es desde el área de Mayagüez, el área oeste, toda el área norte de la Isla y hasta el área de Humacao, incluyendo Vieques y Culebra, inclusive San Thomas y toda esa área va a estar experimentando este fuerte oleaje y, a medida que vaya pasando la semana, va a incrementar y por eso queremos estar bien alerta”, sostuvo Correa.

El funcionario mostró su preocupación con este evento, pues afirma que es algo “atípico” en esta época del año, por lo que busca que la ciudadanía este consciente del peligro para que no arriesguen sus vidas en la costa. “Estamos en diciembre y esto es un comportamiento fuera de la temporada, muy atípico con relación a cómo se mueve este frente frío en el norte. Basado en el comportamiento de este fuerte oleaje que vamos a recibir, el mensaje es claro y firme y es que no queremos a nadie en el agua. Está bien peligroso. El que esos sensores que están a 200 millas del norte de la isla estén marcando 10 a 12 pies significa que eso se incrementa de una manera en el comportamiento a nivel de lo que es la costa y compromete más el que ese peligro este ahí”, expresó Correa, quien confirmó que no han tenido situaciones de emergencias en el mar en los últimos días, salvo un caso de un joven de 12 años que estuvo al borde del peligro en Carolina.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que, sumado a las fuertes marejadas, se estarán experimentando corrientes marinas peligrosas, por lo que ambos funcionarios hicieron un llamado a no pasar por alto estas advertencias y optar por no visitar las playas esta semana.

“No hay razón para estar dentro del agua, especialmente en la costa norte. Hay aguas protegidas, pero aun así podemos tener corrientes marinas en esas aguas protegidas. Por eso tenemos un alto riesgo de corrientes marinas, de olas rompientes, advertencia de fuerte oleaje y advertencia también para embarcaciones pequeñas”, advirtió el experto del SNM.

“No tan solo los balnearios, en términos de la costa hay muchas áreas que frecuentan las personas que no son balnearios y en ese sentido ese peligro potencial está ahí, especialmente esa resaca. Ese comportamiento que hay en el mar, en la profundidad, si te pegas a la costa te puede arrastrar. Es un oleaje, donde el comportamiento de las olas cambia. Tienes un evento de oleajes mucho más continuos, una detrás de la otra en toda la costa y más aun el comportamiento en la parte subterránea, pues eso hay que levantar la bandera en el sentido de que mucha gente está de vacaciones, todo esto provoca que la gente coordine compartir en la playa y lo que queremos es que ni para mojarse los pies. Está bien peligroso”, recalcó el comisionado.

Correa espera que el mensaje llegue también a los turistas que se encuentran en el País ya que, siendo esta temporada alta de turismo, sobre todo para quienes viajan en la Isla en busca del clima tropical y las cálidas playas, se puede prestar para que se lancen al mar sin conocer la peligrosidad.

PUBLICIDAD

“Entre el 60% hasta un 80% de las personas que pierden la vida son turistas o personas que desconocen como es el comportamiento en esa área en específico. Trabajamos mano a mano con la Compañía de Turismo y tengo que decir que esto ha mejorado muchísimo. Muchos de los hoteles en el área de ʿfront deskʾ se le orientan a los turistas. Pero esto no es tan el esfuerzo del gobierno, del municipio, de las agencias federales y de la Guardia Costanera, también la comunidad últimamente nos ha estado ayudando a llevar el mensaje. He ido a sitios, donde la gente nos comenta que alertan a las familias que llegan del peligro y estos se retiran del lugar”, comentó Correa.

Mientras, el servicio de lanchas entre Cataño y San Juan quedó suspendido ayer hasta nuevo aviso ante las peligrosas condiciones marítimas, informó la Autoridad de Transporte Integrado.

Seguirá el friíto navideño

Por otra parte, se espera que además del fuerte oleaje, también permanezcan las condiciones frescas que han arropado la Isla desde este lunes, con unas temperaturas entre los 60 y los 70 grados. Este friíto navideño continuará con nosotros hasta finales de esta semana, incluso, pudieran descender aún más las temperaturas en zonas del interior montañoso.

“El viento del norte está ayudando a que estas temperaturas se mantengan bastante frescas y este evento que estamos teniendo en los pasados días va a continuar, ya que los vientos del norte van a prevalecer así hasta por lo menos el fin de semana”, explicó el meteorólogo del SNM.

PUBLICIDAD

Las temperaturas experimentadas en la mañana de ayer estuvieron más bajas que en algunas zonas del estado de la Florida. En el municipio de Utuado se registraron unos 60 grados Fahrenheit, en Jayuya 64, San Sebastián 66, San Juan estuvo en los 68 y Humacao en 69. Según Morales, estas temperaturas pueden descender un poco más, sobre todo en el interior de la Isla.

“Estamos hablando que a lo largo de la costa podemos tener bajos 70 y en el interior de la isla podríamos estar llegando a los bajos 60, inclusive tener reportes de los sobre 50, 57 y 58 grados en algunas porciones montañosas de Puerto Rico. Estas temperaturas se encuentran por debajo de algunas porciones del sur de la Florida, pero eso es hasta hoy y quizás mañana nada más porque ya la Florida va a estar recibiendo bastante frío. Aun así, nosotros estaremos experimentando estas temperaturas frescas hasta que cambie el viento del norte”, detalló el experto en meteorología, quien catalogó este como un “evento normal” para la época de invierno.