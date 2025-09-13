El pasado 4 de septiembre, Matías Roitberg, un estudiante de medicina argentino radicado en Brasil, protagonizó un particular incidente en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) cuando se fue a aplicar una vacuna.

De acuerdo con lo revelado por el joven de 24 años en su cuenta de X, se acercó a una de las instalaciones del campus de la Ilha do Fundão para practicarse el procedimiento, pero los funcionarios del lugar le indicaron que él aparecía como una persona fallecida.

“El empleado encontró mi carpeta y me dijo: ‘Ah, ¿vos sos el que murió, verdad?’”, expresó el hombre para un medio local. Además, en una de las imágenes que publicó en sus redes sociales se puede ver que el sistema señalaba que su deceso había sido el 2 de octubre de 2023.

Ante la inusual situación, los compañeros de Matías decidieron documentar todo y subir el video a redes sociales. “Nuestro amigo falleció en 2023, en vivo aquí en el SUS. ¡Está muerto!”, comentó uno de los jóvenes de forma divertida.

Matías Roitberg pidió que lo revivieran

Días después, el estudiante explicó en otra publicación que el supuesto registro de defunción que aparecía en la plataforma indicaba que su padre se llamaba ‘Slenderman’, como un personaje ficticio de las historias de terror.

Sumado a esto, Matías comentó que el sistema había alterado otros datos personales, ya que en su expediente estaba registrado como una persona afrodescendiente, cuando en realidad no lo es.

Pese a que aún siguen sin ser claros los motivos de la confusión, según el argentino, el problema se originó en el municipio de Atalaia, en el estado de Minas Gerais, Brasil, un lugar en el que jamás ha estado.

Mostrar pra vcs o momento da descoberta (gravado em 480p) pic.twitter.com/fqzcUqOTIw — mati (@MatiasRoitberg) September 5, 2025

“Habría perdido mi lugar en la universidad, mi departamento, mi beca de investigación”, señaló el joven, haciendo referencia a la equivocación administrativa y las consecuencias que la situación casi provoca.

Para evitar que la falsa muerte ocasionara más inconvenientes, Matías tuvo que acercarse a un centro de salud municipal para solicitar la corrección del expediente con su documento de identidad.

“Ya lo resolví. ¡Amén! Solo tuve que pedir que me revivan con mi DNI”, escribió el estudiante de medicina a través de sus redes sociales para darle un final a la extraña situación que protagonizó.