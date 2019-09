Trump: "El futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas" Por Agencia EFE 09/24/2019 |12:16 p.m.

Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó este martes su mensaje nacionalista a Naciones Unidas y defendió que "el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas".

Trump insistió en el inicio de su discurso ante la Asamblea General de la ONU en que "el mundo libre" debe proteger su estructura nacional y no tratar de reemplazarla.

"Si quieres libertad, muestra orgullo por tu país", dijo el líder estadounidense ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York en la 74 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Si quieres democracia, conserva tu soberanía. Y si quieres paz, ama a tu nación", insistió.

Según dijo el líder estadounidense, "el futuro pertenece a naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen a cada país especial y único".

Trump recordó que "Estados Unidos es con diferencia el país más poderoso del mundo", pero confió en que Washington "no tenga que usar ese poder".

El magnate neoyorquino recalcó en ese sentido que EE.UU. no quiere conflictos con ningún otro país, pero no tendrá miedo a la hora de defender sus intereses.

El alegato patriota de Trump enlaza directamente con el que hizo en sus anteriores intervenciones ante la Asamblea de la ONU, donde siempre ha insistido en una doctrina nacionalista frente al enfoque multilateralista de la organización.

Asimismo, Trump arremetió este martes ante la ONU contra las políticas de "fronteras abiertas" y urgió al mundo a acabar con la inmigración ilegal, defendiendo las "medidas sin precedentes" que está tomando su Gobierno.

Trump señaló la inmigración ilegal como uno de los desafíos "más críticos" a los que se enfrenta el mundo y acusó a quienes defienden la libertad de movimiento de los migrantes de estar ayudando a traficantes de personas y redes criminales.

El presidente de EE.UU. alabó la cooperación que los países vecinos están mostrando en materia migratoria y, especialmente, las acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Quiero agradecer al presidente López Obrador de México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner ahora mismo 27,000 tropas en nuestra frontera sur", dijo Trump.

"México nos está mostrando gran respeto y yo les respeto a cambio", añadió el dirigente estadounidense.

Trump tuvo también un mensaje directo para quienes se planteen tratar de cruzar la frontera ilegalmente. "Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro. Porque si llega hasta aquí, no se le va a permitir entrar, se le va a retornar rápidamente a casa y no será puesto en libertad en nuestro país".

"Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger nuestras fronteras", insistió.

Trump dedicó varios minutos de su discurso ante la ONU al asunto migratorio, insistiendo en que los flujos ilegales plantean problemas no solo para los países receptores, sino también para los de origen y, en especial, para las propias personas que se exponen a grandes riesgos en esas travesías.

"La migración ilegal masiva es injusta, insegura e insostenible para todos los involucrados", dijo.

En ese sentido, acusó a "los activistas de las fronteras abiertas" de estar ayudando a organizaciones criminales y poniendo en peligro las vidas de personas inocentes.

"Cuando se mina la seguridad fronteriza se minan los derechos y la dignidad humana", apuntó.

También Trump dijo este martes que el mundo tiene el "deber de actuar" contra los "ataques violentos" de Irán a las refinerías saudíes y su "deseo de sangre".

Trump subrayó al mismo tiempo que EE.UU. "nunca ha creído en los enemigos permanentes" y no quiere cerrar la puerta a la diplomacia.

"Todas las naciones tienen un deber de actuar. Ninguna nación responsable debería satisfacer el deseo de sangre de Irán", dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que este martes se celebra en Nueva York.

Asimismo, Trump llamó este martes "marioneta de Cuba" a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y prometió que Estados Unidos seguirá del lado del pueblo venezolano "hasta que se restaure la democracia".

"El dictador Maduro es una marioneta cubana protegida por guardaespaldas cubanos", sentenció Trump durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Como es costumbre, EE.UU. fue el segundo país en hablar ante la Asamblea, tras Brasil, que por tradición dispone siempre del primer turno de palabra.

En esta ocasión, la intervención supuso el estreno en Naciones Unidas del ultraderechista Jair Bolsonaro, que exigió "respeto" para la soberanía de su país en la Amazonía y dejó además una muy dura condena al "socialismo".