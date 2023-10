Un actor pornográfico mexicano busca aparecer en la papeleta para las elecciones de ese país, que se celebrarán el próximo año.

El actor de películas para adultos, Juan Carlos Azueta, anunció sus intenciones de buscar una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A través de su cuenta de X, el también empresario y director de películas XXX pidió a sus seguidores estar pendientes de sus redes sociales donde estará desarrollando políticas públicas y propuestas con las cuales se pueda mejorar el desarrollo del país.

“He estado en contacto con el PRD, mi intención es contender a un puesto de elección popular para este 2024. El día de hoy necesitamos políticos reales y políticas reales. Yo no voy a ser el que les va a decir ‘rápido, pásenme un bebé para besarlo’, yo quiero hacer cosas por nuestro país y que podamos trabajar juntos para tener el país que todos merecemos”, dijo.

Por último, reiteró que espera que sus seguidores le brinden su apoyo en este proceso.

“Si sales elegido me voy a reír de México”, usuarios toman a broma intenciones del actor porno

El anuncio no fue muy bien recibido por los usuarios de la red social, quienes tomaron a broma la noticia y hasta le comentaron que sus intenciones podrían arruinar su negocio.

“Weee no mames te van a sacar todos los videos nopor para echarte tierra te vas a humillar solo”, “Mi bro si sales elegido me voy a reír de México”, y “En esa no te apoyo, para todo tu desmadre cuentas con mis suscripciones y todo, pa que te metes en pedos”.

De acuerdo con la descripción de su cuenta de X, @ilovelasperrasoficial, Juan Carlos Azueta es también productor de películas para adultos y fue ganador en la edición del 2019 de los Premios MexXxico, que reconoce a lo mejor de la industria del porno en el país.

Azueta se une al excantante de los Wapayasos y Horripicosos, Ian García, quien también informó que para 2024 busca ser candidato a diputado federal por el PRD para la alcaldía Benito Juárez.