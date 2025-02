Un excirujano está siendo enjuiciado en Francia por la supuesta violación o abuso sexual de 299 personas, la mayoría de ellas niños que eran sus pacientes, en lo que los investigadores y las propias notas del acusado describen como un patrón de violencia que se extiende por más de tres décadas.

Joël Le Scouarnec, ahora de 74 años, se enfrentará a cientos de sus presuntas víctimas durante un juicio que se extenderá por cuatro meses en Vannes, en el oeste de Francia. De ser declarado culpable podría pasar hasta 20 años en prisión, además de la sentencia de 15 años que ya cumple luego de ser condenado en 2020 por cargos de violación y abuso sexual de menores.

Su abogado, Maxime Tessier, dijo al tribunal que Le Scouarnec acepta la responsabilidad por “una gran mayoría” de las acusaciones en su contra.

Algunas de las presuntas víctimas no recuerdan las agresiones debido a que estaban inconscientes en ese momento. Un hombre, actualmente de unos 30 años, testificó que fue agredido durante una consulta en 1995, cuando era apenas un niño. “Recuerdo ciertas cosas en la sala de recuperación. Estaba completamente asustado. Llamé a mi papá”, le dijo al tribunal.

El juicio a Gisèle Pélicot generó ímpetu

El juicio de Le Scouarnec se produce en un momento en que los activistas aplican presión para dejar de lado los tabúes que han existido durante años en torno al abuso sexual en Francia. El caso más relevante fue el de Gisèle Pélicot, quien fue drogada y violada por su ahora exmarido y decenas de otros hombres que fueron declarados culpables en diciembre pasado y sentenciados a penas de prisión que oscilan entre los tres y los 20 años tras las rejas.

El caso de Le Scouarnec comenzó en 2017, cuando una menor de 6 años dijo que el médico la había tocado indebidamente desde el otro lado de la cerca que separa sus propiedades.

Durante la ejecución de una orden de allanamiento en su residencia se descubrieron más de 300,000 fotografías, 650 archivos de videos con actos de pedofilia, zoofilia y coprología, además de notas en las que se describía a sí mismo como un pedófilo y detallaba sus acciones, según documentos de la investigación.

Le Scouarnec fue condenado en 2020 por violación y agresión sexual de cuatro niños, incluidas dos de sus sobrinas, y fue sentenciado a 15 años en prisión.

El acusado ha admitido que ha abusado de menores desde 1985 y 1986, pero no se pudieron procesar algunos de los casos porque ya habían prescrito.

El juicio abarca un período de 25 años

El juicio en Vannes examinará las supuestas violaciones y otros abusos cometidos entre 1989 y 2014 en contra de 158 hombres y 141 mujeres que en ese momento tenían un promedio de 11 años de edad.

El médico abusó sexualmente tanto de niños como de niñas cuando se encontraban solos dentro de una sala del hospital, según documentos de la investigación.

“No recordaba realmente la cirugía. Recordaba lo que pasó después, un cirujano que era bastante malo”, señaló una de las víctimas, Amélie Lévêque, al recordar la época en la que estuvo hospitalizada cuando tenía apenas 9 años en 1991. “Lloré mucho”.

Años después, describió como se vio sobrecogida al enterarse de que su nombre aparecía en los cuadernos de Le Scouarnec.

“Ese fue el comienzo de las respuestas a una vida de preguntas, y después fue el comienzo de un descenso hacia el infierno”, declaró a la emisora pública France 3. “Sentí que había perdido el control de todo. No estaba loca, pero ahora tenía que enfrentar la verdad sobre lo que había sucedido”.

“Caí en una profunda depresión. ... Mi familia trató de ayudar, pero me sentía completamente sola”.

The Associated Press no identifica por su nombre a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual sin su consentimiento.

Le Scouarnec ya había sido condenado en 2005 por posesión e importación de pornografía infantil, y recibió una sentencia suspendida de cuatro meses de cárcel. A pesar de su condena, fue nombrado como médico en un hospital al año siguiente.

Algunos grupos de protección infantil se unieron al proceso como partes civiles con la esperanza de endurecer el marco legal para prevenir este tipo de abusos.