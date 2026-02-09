Toronto. Air Canada ha suspendido su servicio a Cuba debido a la escasez de combustible de aviación en la isla.

La aerolínea más grande de Canadá anunció el lunes que tomó la decisión después de que el gobierno cubano anunciara que no habría combustible de aviación disponible en los aeropuertos cubanos a partir del martes.

Cuba ha estado enfrentando una crisis energética cada vez peor en medio del bloqueo petrolero estadounidense.

El turismo canadiense es vital para la economía de Cuba. Global Affairs Canada, una oficina gubernamental, ha señalado que Canadá es la segunda mayor fuente de inversión directa en la isla, particularmente en los sectores de minería y turismo, que nunca se han recuperado completamente de la caída provocada por la pandemia.

Air Canada indicó que en los próximos días enviará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a aproximadamente 3,000 clientes y llevarlos de regreso a casa.

Air Transat y West Jet/Sunwing afirman que tienen la intención de continuar con los vuelos según lo planeado a pesar del anuncio sobre el combustible.

Air Canada dice que la suspensión de vuelos comienza el lunes.