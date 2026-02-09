El Gobierno cubano notificó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes,el país enfrenta un déficit total de combustible para aviación.

Según indicaron, es una situación que afecta a todos los aeropuertos internacionales y que se atribuye al denominado asedio petrolero de Estados Unidos.

La advertencia fue emitida a través de un mensaje oficial Notam (aviso a aviadores), dirigido a pilotos y controladores aéreos, en el que se especifica que no hay disponibilidad de combustible Jet A1 para aeronaves.

La notificación, vigente entre el 10 de febrero y el 11 de marzo, aparece registrada en la base de datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) con el mensaje codificado “JET A1 FUEL NOT AVBL”, según informó ‘La FM’.

Aeropuertos de cuba sin suministros

Según el aviso, el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales del país, entre ellos el José Martí de La Habana, el Juan Gualberto Gómez de Varadero, el Jaime González de Cienfuegos, el Abel Santamaría de Santa Clara, el Ignacio Agramonte de Camagüey, el Jardines del Rey de Cayo Coco, el Frank País de Holguín, el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y el Sierra Maestra de Manzanillo.

Hasta el momento, las aerolíneas potencialmente afectadas, principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas, no han informado de manera pública cómo afrontarán la situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No es la primera vez que Cuba enfrenta un escenario similar.

En episodios anteriores, tanto durante el llamado periodo especial de los años noventa como en interrupciones recientes del suministro, algunas aerolíneas ajustaron sus operaciones incorporando escalas adicionales en países como México o República Dominicana para repostar combustible antes de continuar sus vuelos.

La mayoría de las conexiones aéreas internacionales de la isla enlazan con destinos en Florida, en Estados Unidos, así como con España, Panamá y México.

Cuba también mantiene vuelos regulares hacia ciudades como Bogotá, Santo Domingo y Caracas, entre otras capitales de la región.

Presión energética y contexto político

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión energética sobre la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, al considerar que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

Esta medida se sumó a la decisión anunciada el 3 de enero por Washington de poner fin al suministro de petróleo desde Venezuela, tras una operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro.

En ese momento, Trump instó al Gobierno cubano a negociar con Estados Unidos, mientras que La Habana aseguró estar abierta al diálogo, aunque negó que existan conversaciones en curso.