Nairobi. Al menos 22 personas murieron en un incendio en la noche del viernes durante la celebración de una boda en Kinsasa, la capital de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron las autoridades locales.

“El balance provisional el sábado era de 22, con numerosos heridos ingresados en urgencias” de varios hospitales de la zona, declaró a medios locales el alcalde de la comuna (distrito) de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula.

El incendio ocurrió cuando la celebración se desarrollaba en una sala de fiestas llamada Panacée, en el primer piso de un edificio comercial en el bulevar Triomphal, una de las arterias de la capital congoleña.

PUBLICIDAD

La situación se vio complicada por las condiciones del espacio, que solo tenía una puerta de salida “aparentemente, demasiado estrecha para permitir la evacuación de un gran número de personas a la vez”, detalló Nzindula.

“El pánico resultante podría explicar el elevado número de víctimas mortales. El humo también les impidió salir. Pero, por el momento, se desconoce la causa del incendio”, precisó el alcalde.

Además de las muertes, el incendio también causó importantes daños materiales y varios objetos que se encontraban dentro del edificio quedaron “completamente calcinados”, según el responsable.

En imágenes difundidas por la prensa congoleña, se puede ver el local ardiendo y el edificio ennegrecido esta mañana, con parte de la fechada calcinada, así como las sillas y mesas redondas en su interior.