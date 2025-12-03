LA HABANA. Un apagón afectó a La Habana y al resto de la mitad occidental de Cuba el miércoles, dejando a millones de personas sin electricidad en una isla que lucha contra cortes crónicos del suministro eléctrico atribuidos al deterioro de la red eléctrica.

Lázaro Guerra, director general del Ministerio de Energía y Minas, explicó que el apagón masivo se debió a una falla en una línea de transmisión que conecta dos importantes plantas.

La red eléctrica volvió a estar operativa el miércoles por la tarde, pero el gobierno advirtió que el restablecimiento del servicio eléctrico no sería inmediato y que persistían los déficits de generación.

El apagón de casi 12 horas paralizó las actividades en la capital y sus alrededores.

En La Habana, decenas de policías intentaron dirigir el tráfico mientras muchos estudiantes que ya estaban en la escuela fueron enviados de regreso a sus hogares. Los pequeños comercios que cuentan con generadores reanudaron sus ventas, especialmente de alimentos. Algunas zonas tenían servicio de internet intermitente, por lo que muchos residentes se preguntaban qué había sucedido. “No hay conexión. Nadie sabe por qué se fue la luz... No dicen nada; todo es silencio”, se quejó Raúl Calderón, un jubilado de 82 años, mientras esperaba escuchar los informes oficiales en la radio.

El apagón se produjo tras dos días de cortes de electricidad en hora punta en toda la isla.

Un apagón total afectó a Cuba en septiembre, y las autoridades culparon al envejecimiento de la infraestructura y a la escasez de combustible en las centrales eléctricas. Los continuos cortes también afectan el servicio de agua y al frágil sector empresarial de la isla.

“La situación es mala. Las centrales eléctricas se estropean con frecuencia. Tengo dos hijos y es difícil conseguir comida”, dijo Liubel Quintana, de 47 años, dueña de un café. “Es muy difícil en todas partes”.

Cuba atraviesa una grave crisis económica que se agravó durante la pandemia de coronavirus, que paralizó el sector turístico, y se vio agravada por el aumento de las sanciones estadounidenses y el fracaso de una reforma financiera interna para unificar la moneda. Mientras tanto, las centrales térmicas llevan más de 30 años operando y reciben poco mantenimiento, lo cual resulta costoso para los presupuestos cubanos. La falta de mantenimiento, sumada a la escasez de combustible, ya sea por falta de fondos o por el hecho de que los barcos son objeto de sanciones estadounidenses, amenaza la generación de energía del país. El gobierno ha implementado un programa de parques solares con apoyo chino y vietnamita, pero aún se encuentra en sus etapas iniciales.

La mitad oriental de Cuba también ha sufrido cortes de electricidad tras el paso del huracán Melissa por esa región a finales de octubre. Si bien no se reportaron víctimas mortales en la isla, miles de cubanos en la región oriental permanecieron sin electricidad, agua ni refugio adecuado durante casi un mes tras el paso de la tormenta.