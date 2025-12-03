Un conocido dirigente choferil de la provincia de Santiago en la República Dominicana, murió en medio de la transmisión en vivo de un programa de televisión en el que participaba como entrevistado esta mañana.

Las cámaras captaron el momento en que Mario Almonte se desvaneció mientras participaba en el panel de entrevistados del programa Café 55, que se transmite en vivo por el canal SuperTV55, reportó el Listin Diario.

En el audiovisual se observa a Mario Almonte escuchando a su compañero de asiento, cuando de repente, se desvanece.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre su estado previo a la entrevista.

Su muerte ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la mañana, en presencia de sus hijos, quienes estaban acompañándolo en la entrevista.