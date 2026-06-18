LONDRES. Los arqueólogos revelaron este jueves que han descubierto una estructura cerca del círculo prehistórico de piedras de Stonehenge, en el sur de Inglaterra, que podría haber servido de “prototipo” para este monumento neolítico de 5,000 años de antigüedad.

Un equipo de la empresa británica Wessex Archaeology afirmó que la estructura habría estado formada por dos postes de madera separados por 120 metros (394 pies) y alineados de tal manera que apuntaran directamente al sol naciente durante el solsticio de verano y al sol poniente durante el solsticio de invierno.

Los investigadores afirmaron que el hallazgo era anterior a Stonehenge en unos 500 años.

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El equipo estaba dirigido por el arqueólogo Phil Harding, muy conocido en el Reino Unido por sus muchos años de excavaciones para la serie de televisión “Time Team” de Channel 4.

Harding, de 76 años, afirmó que el yacimiento, en el que también se descubrió un tesoro de hallazgos que incluía cerámica, huesos de animales y un raro cuchillo con forma de disco, probablemente había sido un lugar de reunión para importantes celebraciones religiosas.

“Oportunidades como esta probablemente solo se presentan una vez en la carrera profesional, en toda la vida”, afirmó Harding. “Probablemente ya me encuentre en la recta final de mi carrera, pero, gracias a Dios, sigo en el mundo de la arqueología el tiempo suficiente para formar parte de este descubrimiento, porque sin duda es el momento más destacado de mi carrera”.

Los resultados se dieron a conocer antes del solsticio de verano, que este año cae en domingo, día en el que cada año miles de personas se dirigen a Stonehenge para celebrar el día más largo del año en el hemisferio norte.

Stonehenge es un símbolo de la cultura y la historia británicas y sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos del país. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad, se construyó en las llanuras de Salisbury en varias fases a partir de hace 5,000 años, y su singular círculo de piedras se erigió a finales del Neolítico, alrededor del año 2,500 a. C.

El significado de este yacimiento ha sido objeto de un intenso debate. La interpretación más aceptada es que se trataba de un templo orientado según los movimientos del sol, perfectamente alineado con los solsticios de verano e invierno.

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Los investigadores que descubrieron la estructura cerca de Stonehenge llevaron a cabo la excavación en Bulford, a 5 kilómetros (3.1 millas) del círculo de piedras principal, como parte de los trabajos arqueológicos destinados a respaldar el programa del Ministerio de Defensa británico para acoger a las tropas que se han retirado en los últimos años de Alemania, donde el ejército mantuvo una importante presencia durante décadas. La zona que rodea Stonehenge es uno de los campos de entrenamiento militar más grandes del Reino Unido, y en Bulford hay un cuartel.

La excavación original se llevó a cabo entre 2015 y 2017, y los hallazgos requirieron muchos años de análisis y pruebas.

Según English Heritage, entre otras teorías sobre Stonehenge se encuentran que fuera un lugar de coronación de los reyes daneses, un templo druida, un centro de culto dedicado a la curación o un “ordenador astronómico” para predecir eclipses y fenómenos solares.

Sea cual sea la explicación, miles de personas, muchas de ellas disfrazadas de druidas y paganos, se reunirán allí el domingo para ver salir el sol.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.