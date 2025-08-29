El pasado viernes, 22 de agosto, autoridades de Guadalajara, estado de Jalisco, en México, confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos dentro de una camioneta en el barrio San Andrés de la ciudad: dos niños y dos adultos yacían dentro del vehículo, sin vida, y con signos de fuerte violencia.

Seis días después, el jueves, la Fiscalía General del Estado de Jalisco reveló detalles de la investigación que inició desde el momento del reporte por parte de la comunidad. Como parte de la indagación, se confirmó la identidad de la familia y se estableció que eran la ‘influencer’ Esmeralda Ferrer, su esposo y dos hijos.

Esto es lo que se sabe de el asesinato e influencer y su familia

Cuatro cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta gris parqueada en vía pública por parte de vecinos del sector. La Policía, al llegar, encontró signos de violencia física y disparos con los que habrían sido asesinados. Los cuatro fueron identificados como Esmeralda Ferrar Garibay, de 32 años; Roberto Carlos ‘N’, de 36; Gael Santiago, de 13 y Regina, de 7 años de edad.

Garibay era una ‘influencer’ con más de 19 mil seguidores en TikTok, donde difundía videos mostrando su vida y los lujos de los que disponía. Su esposo, por otra parte, tendría negocios de compraventa de vehículos y cultivos de tomates en Michoacán. Esta última actividad comercial es la que investigan las autoridades como relacionada con el asesinato.

Las pruebas que se recopilaron en primera instancia lograron establecer que la última vez que se les vio con vida fue en un taller mecánico de la ciudad. Activos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y, junto al peritaje hecho por fuerzas de inteligencia, confirmaron el hallazgo de varios signos sospechosos que llevaron a la aprehensión de dos hombres identificados como Héctor Valdivia y ‘El chino’.

Sin embargo, luego de dos días de estar retenidos en instalaciones de la Fiscalía del Estado, fueron dejados en libertad el pasado lunes, 25 de agosto, por falta de elementos para mantenerlos en detención, a pesar de que en el taller se encontraron pruebas de balística y rastros de sangre que llevaron a inducir que allí fueron asesinadas las cuatro personas.

A los dos los recogieron otros dos hombres identificados como José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva. Sin embargo, minutos después de salir del recinto, fueron interceptados por dos camionetas de las que salieron sujetos armados y, hasta ahora, permanecen secuestrados y, además, tres han sido reportados como desaparecidos. Estos hechos también son materia de investigación.

La familia asesinada se había mudado recientemente a la zona metropolitana de Guadalajara. La mujer, en sus redes sociales, subió como último video un material dentro de una camioneta roja, diferente a la que está involucrada en el caso.

Las autoridades continúan con la investigación, mientras sostienen que el crimen podría estar relacionado con los negocios que adelantaba el padre de familia. Sin embargo, también se tiene en cuenta la exposición pública de la influenciadora.