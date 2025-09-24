En México las autoridades están concentradas en rastrear las últimas horas que pasaron en Polanco los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y el dj Regio Clown, tras ser hallados asesinados en un lote a las afueras del municipio de Cocotitlán.

Los artistas habían viajado a Ciudad de México para asistir a una ronda de eventos entre la que estaba el Electro Lab del domingo 14 de septiembre, desarrollado en un club nocturno de la ciudad. Las imágenes y videos del show fueron subidas a redes sociales, y se viralizaron luego de que los colombianos desaparecieron dos días después.

Las autoridades rescataron el martes 17 de septiembre sus cuerpos y luego de un análisis, concluyeron que fueron asesinados poco tiempo después de su desaparición. La identificación la ayudaron a realizar familiares de las víctimas.

Las primeras pistas para llegar a los responsables de los homicidios aparecieron justo al lado de los cuerpos. Los dejaron abandonados con un cartel que decía “llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”. Se trataría de la ‘Familia Michoacana’, un cartel mexicano dedicado al tráfico de drogas.

Una más reciente pista fue revelada por el programa mexicano C4enAlerta. Según el reportaje, ya dieron con los últimos mensajes que B-King envió por WhatsApp a quien sería su pareja sentimental. En ellos indica que iba a verse con alguien a quien le decían ‘el Comandante’, y que se iba a cuidar mucho pese a que tenía que hacer negocios.

Esto es lo que decían los mensajes entre la pareja:

B-King: Con Mariano y el comandante. Le dicen el comandante.

Pareja: Ok.

B-K: Sergio lo conoce.

P: Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti ok.

B-K: Sino que desde hoy me cuidaré mucho.

P: Si

B-K: No confío en nadie.

P: Así debe de ser.

B-K: Pero hay que hacer negocios.

En la conversación, B-King le contó a su interlocutora que Mariano era trabajador de Comandante, amigo de Sergio. Y que se verían para una comida en un restaurante.

Frente a qué hipótesis se manejan, una fuente de dicho país contó que “no se descarta ninguna, puede ser redes del narcotráfico o de las mafias que delinquen en esta zona de México”.

Asimismo, el informante contó que están revisando las cámaras de seguridad de Polanco, adonde el cantante fue al gimnasio, y del bar en el cual se presentó junto a otros artistas.

“Se están revisando todas las zonas en las que estuvo el artista desde su llegada a México para poder determinar si se reunió con alguien, o si lo estaban siguiendo desde que llegó al país”, contestó el informante.