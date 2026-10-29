Los fallecidos como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (España) ascienden a 74, según los datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían “aparecer aún más” cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

“La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más” cadáveres, lamentó el político, quien definió el suceso como “una tragedia sin paliativos”.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda (Toledo) entre un tren de alta velocidad (Ave) del operador público español Renfe y otro de la compañía Iryo.

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El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió por detrás al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que se encontraba detenido en la vía.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

Una decisión “a todas luces errónea”

A las 08:30 horas se cayó el sistema de seguridad LZB -que sólo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS- y después el centro de control del operador ferroviario Adif decidió reanudar la marcha “con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación de Urda”.

La caída del sistema provocó la detención de, al menos, seis trenes y seis minutos después, a las 08:36 horas, se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 08:53 horas, cuando embistió al Iryo que estaba parado en la vía.

La decisión “a todas luces errónea” del centro de control de ordenar al Ave de Renfe que reanudara la marcha a pesar de que el Iryo estaba parado más adelante es “inexplicable”, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una comparecencia ante los medios.

Se ordenó reanudar la marcha sin una limitación de velocidad. “Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente”, aseguró el ministro.

Por su parte, el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos Ramiro Aurin explicó a EFE que “lo más probable” es que el accidente se haya debido a “un error humano” que provocó que el Ave que circulaba a 200 km/h chocase con el Iryo que estaba parado.