Las autoridades dominicanas interceptaron un cargamento millonario de drogas, cuyo destino final era la Isla.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana, en coordinación con miembros del Ministerio Público e integrados por inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y organismos de inteligencia del Estado, incautaron 251 paquetes de presunta cocaína en el puerto de Haina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste.

Tras recibir informes de inteligencia, las unidades activaron el protocolo de actuación e iniciaron la revisión de decenas de contenedores que, según el manifiesto, serían embarcados con destino a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Las autoridades intervinieron un contenedor de exportación cargado de plásticos, en cuyo interior se localizaron 10 bultos que contenían 251 paquetes, presumiblemente cocaína, forrados en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

El Ministerio Público y la DNCD abrieron una investigación para identificar, arrestar y someter a la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional.

“Se trata de estructuras criminales cuyo modo operativo consiste en introducir grandes alijos en diversas cargas para intentar burlar los controles establecidos por las autoridades en las terminales del país”, cita el documento de presa.

Los 251 paquetes ocupados en esta operación fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.