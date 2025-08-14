La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) de Oaxaca, México, informó que reportó ante la Fiscalía General del Estado el presunto matrimonio entre una persona adulta y una menor de 12 años de edad en la comunidad de Bajos de Chila, perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec.

Este supuesto matrimonio, dijo, fue difundido en redes sociales, por lo que se notificó a la Fiscalía de Oaxaca y a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se realicen las investigaciones.

“Esta colaboración permitirá brindar las garantías necesarias, actuar con diligencia y perspectiva de derechos de la niñez para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes”, aseguró.

Matrimonio infantil, prohibido por la ley

La dependencia recordó que el matrimonio o unión informal con menores de edad está prohibida por la ley mexicana y constituye una grave violación a sus derechos fundamentales. Estas prácticas truncan su desarrollo personal, educativo y social, además de exponerlos a situaciones de violencia, abuso y explotación.

“La SE-Sipinna rechaza categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos y la integridad de la niñez y adolescencia oaxaqueña, por ello fortalece los mecanismos de denuncia, atención y los sistemas de protección con los municipios del estado”.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera formal y oportuna cualquier situación de riesgo en la que se encuentre este sector de la población. La protección de su integridad es una responsabilidad compartida.