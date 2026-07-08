Islamabad. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, informó de que el avión de carga de la aerolínea privada K2 Airways que desapareció la noche del martes cuando volaba desde Emiratos Árabes Unidos a Karachi, con cinco tripulantes a bordo, se ha estrellado.

Sharif “expresó su profundo pesar y dolor por el trágico accidente de un avión de carga privado (K2 Airways) que venía de Sharjah hacia Karachi, el cual se estrelló en el mar Arábigo y se encuentra desaparecido”, indicó en un comunicado el Gobierno de Pakistán.

El mandatario paquistaní además expresó sus condolencias a las familias de los cinco miembros de la tripulación que se encontraban a bordo de la aeronave.

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El primer ministro paquistaní ordenó a la Aviación Civil de Pakistán, la Marina y la Fuerza Aérea intensificar las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Arábigo y emplear todos los recursos disponibles para localizar el aparato.

La aeronave desapareció de los radares durante la noche mientras sobrevolaba el mar en plena ruta hacia el sur de Pakistán, informó la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

Según las autoridades aeroportuarias, el aparato reportó un problema en el sistema de navegación a las 9:18 p.m. hora local del martes y recibió asistencia del Centro de Control de Área de la ciudad.

Tres minutos después, a las 9:21 p.m., el avión fue observado en el radar descendiendo rápidamente y realizando un cambio brusco de rumbo, antes de que se perdieran el contacto por radar y las comunicaciones a unas 155 millas náuticas, unos 287 kilómetros, al oeste de Karachi.

La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo como KTA1732 y la aeronave como un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI. Según sus datos preliminares ADS-B, el avión registró una pérdida de altitud, después una subida y posteriormente una segunda caída brusca antes de que se perdiera el contacto.

La plataforma precisó que poco después del despegue desde Sharjah la aeronave y otros aviones en la región experimentaron interferencias GNSS, lo que degradó parte de los datos iniciales de seguimiento.