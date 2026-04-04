WASHINGTON. El derribo de dos aviones militares estadounidenses por parte de Irán supone un ataque sumamente inusual para Washington, algo que no ocurría desde hacía más de 20 años, y muestra la capacidad sostenida de la República Islámica para contraatacar a pesar de que el presidente Donald Trump afirmó que había sido “completamente diezmada”.

Los ataques se produjeron cinco semanas después de los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y luego que Trump declaró a principios de semana que la “capacidad de Teherán para lanzar misiles y drones está drásticamente limitada”.

PUBLICIDAD

Teherán derribó un avión de combate F15-E Strike Eagle estadounidense el viernes, y un miembro del servicio fue rescatado al tiempo que continúa la búsqueda de un segundo, según funcionarios de Estados Unidos. La prensa estatal iraní reportó además que un avión de ataque A-10 del Pentágono se estrelló tras ser alcanzado por las fuerzas de defensa iraníes.

La última vez que un avión de combate de Estados Unidos fue derribado en combate fue un A-10 Thunderbolt II durante la invasión de Irak en 2003, indicó Houston Cantwell, general de brigada de la Fuerza Aérea retirado y expiloto de cazas F-16.

Esto se debe, según explicó, a que Washington había estado combatiendo principalmente a insurgentes que no contaban con las mismas capacidades antiaéreas. El hecho de que no se hayan perdido más aviones de combate en Irán es una prueba de la capacidad de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, apuntó Cantwell.

“El hecho de que esto no haya ocurrido hasta ahora es un absoluto milagro”, afirmó Cantwell, quien participó en cuatro misiones de combate y ahora es investigador residente senior en el Mitchell Institute for Aerospace Studies. “Aquí estamos realizando misiones de combate, nos disparan todos los días”.

Probable uso de un misil portátil, según expertos

El Comando Central de Estados Unidos señaló en un comunicado el miércoles que las fuerzas estadounidenses han volado más de 13,000 misiones en la guerra con Irán, al tiempo que atacaban más de 12,300 objetivos.

Tras más de un mes de intensos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, el debilitado ejército iraní sigue siendo, pese a todo, un enemigo tenaz. Su flujo constante de ataques contra Israel y sus vecinos árabes del golfo Pérsico ha causado agitación en la región y una crisis económica global.

PUBLICIDAD

En lo que respecta al dominio estadounidense sobre el espacio aéreo iraní, todavía existe una distinción entre superioridad aérea y supremacía aérea, señaló Behnam Ben Taleblu, director sénior del programa sobre Irán en la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios conservador con sede en Washington.

“Un sistema de defensa aérea inutilizado no es un sistema de defensa aérea destruido”, manifestó. ”No debería sorprendernos que sigan combatiendo”.

Los aviones estadounidenses han estado realizando misiones a menor altitud, lo que los hace más vulnerables a los misiles enemigos, explicó Taleblu. Es posible que Irán haya disparado un misil tierra-aire contra el F-15, pero es más probable que se empleó un misil portátil disparado desde el hombro, añadió. Esos son mucho más difíciles de detectar y reflejan cómo la República Islámica es “débil pero aún letal”.

“Este es un régimen que está luchando por su supervivencia”, aseveró Taleblu.

Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y asesor sénior de defensa en el Center for Strategic and International Studies, coincidió en que probablemente se utilizó un misil disparado desde el hombro contra el avión de combate.

Aun así, dijo, la guerra aérea estadounidense contra Irán ha sido, hasta ahora, un “tremendo éxito”.

Para ponerlo en perspectiva, señaló que la tasa de pérdida de aviones de guerra estadounidenses que sobrevolaban Alemania durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ser del 3% en un momento, lo que equivaldría a unos 350 aviones de guerra en el conflicto de Washington contra Teherán.

PUBLICIDAD

“Pero luego está el aspecto político: hay una opinión pública estadounidense acostumbrada a librar guerras sin sangre”, apuntó Cancian. “Y una gran parte del país no apoya la guerra. Así que, para ellos, cualquier pérdida es inaceptable”.

Pilotos saben qué hacer si su avión es impactado

El último avión estadounidense derribado en combate fue alcanzado por un misil tierra-aire iraquí sobre Bagdad el 8 de abril de 2003. El piloto se eyectó de forma segura y fue rescatado, según la Fuerza Aérea.

En entornos de alto riesgo como las misiones en Irán, Cantwell explicó que la presión arterial de un aviador aumenta y se mantiene en máxima alerta ante posibles misiles entrantes. Por lo general, agregó, se trata de proyectiles guiados por infrarrojos o por radar, lo que requiere de distintas tácticas evasivas.

Si son impactados y necesitan eyectarse de la aeronave, están entrenados sobre qué hacer después, indicó.

Los pilotos aprenden a revisar si tienen heridas tras una eyección violenta y el impacto de la explosión de un misil y, lo más crucial, sobre cómo van a comunicar su ubicación para que los rescatistas puedan dar con ellos.

Al mismo tiempo, añadió, es probable que en ese escenario el enemigo esté tratando de interceptar las comunicaciones o incluso falsear la ubicación.

Los helicópteros corren más riesgo que otras aeronaves

Los aviones que cayeron el viernes no fueron las primeras aeronaves estadounidenses tripuladas que se pierden en Irán.

Un helicóptero militar y un avión explotaron en 1980 durante una misión abortada para rescatar a varias decenas de rehenes estadounidenses en la embajada del país en Teherán, de acuerdo con la División de Apoyo Histórico de la Fuerza Aérea.

PUBLICIDAD

Tras una serie de contratiempos, incluidas severas tormentas de polvo y fallas mecánicas, la misión fue cancelada. Cuando las aeronaves despegaban, las palas del rotor de uno de los helicópteros RH-53 chocaron con un avión EC-130 lleno de combustible y ambos explotaron y causaron la muerte de ocho personas.

En las últimas décadas, se han derribado varios helicópteros estadounidenses, incluido un Chinook MH-47 del Ejército que fue alcanzado por una granada propulsada por cohete en Afganistán en 2005, lo que provocó 16 muertes. Los helicópteros son más peligrosos porque, sgeún Cantwell, “cuanto más bajo y más lento (vuelas), más susceptible eres”.

Por eso, quienes salieron en las misiones de rescate de esta semana, probablemente en helicóptero, realizaron “un acto tan valiente y honorable”, afirmó.