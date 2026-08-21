El gobierno de Brasil lanzó este jueves una licitación para construir uno de los diez mayores supercomputadores del mundo, con el propósito de desarrollar herramientas de inteligencia artificial en el país, y anunció un acuerdo con China para desarrollar otro ordenador puntero.

La inversión del supercomputador rondará los 1,000 millones de reales (unos 192 millones de dólares / 165 millones de euros), según los datos anunciados en una ceremonia encabezada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el estado de Rio Grande do Norte.

En la ceremonia, Lula dijo que Brasil quiere “pensar en grande” y no quiere ser “inferior a nadie” en el campo de la inteligencia artificial.

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“Ni los chinos, ni los estadounidenses son mejores que nosotros. Vamos a entrar en este mercado”, sentenció Lula.

El mayor computador será instalado en el Parque Tecnológico Augusto Severo, de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, en el noreste del país, entrará en operación en 2027 y tendrá una capacidad de procesamiento de datos de 7,200 petaflops, con lo que figurará entre las diez máquinas con mayor capacidad del mundo dedicadas a la IA, según el gobierno brasileño.

Las condiciones de la licitación prevén contrapartidas como la transferencia de tecnología por parte de la empresa que asuma el proyecto, la contratación de proveedores brasileños y la formación de cerca de 5,000 trabajadores locales.

Según medios brasileños, el único proveedor que cuenta con la tecnología necesaria para cumplir con los requisitos de la licitación es Nvidia.

De forma paralela, el Gobierno anunció planes para construir un segundo supercomputador, con menor potencia, que será instalado en Río de Janeiro, por medio de un acuerdo entre la Red Nacional de Enseñanza e Investigación con las empresas chinas Huawei y iFlytek.

La inversión de este computador se calcula en 1,276 millones de reales (cerca de 245 millones de dólares) a lo largo de cinco años y está previsto que las operaciones comiencen en julio de 2027.

Este acuerdo permitirá el desarrollo de modelos de lenguaje de inteligencia artificial en portugués, así como ampliar la capacidad de computación del país, según un comunicado del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Una tercera iniciativa anunciada este jueves es una estrategia a largo plazo, con un horizonte de entre 10 y 15 años, destinada a ampliar la capacidad de Brasil para desarrollar chips y reducir la dependencia del extranjero.

La iniciativa se basará en la arquitectura RISC-V, una tecnología abierta y no propietaria, y se llevará a cabo en colaboración con el ecosistema de innovación de Barcelona, en España.