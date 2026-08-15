Miami. Una corte estadounidense condenó este viernes a un hombre de Florida que hizo un plan en ChatGPT para asesinar a su exnovia, por lo que la empresa OpenAI lo reportó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), según documentos judiciales disponibles este viernes.

Darren Zhou, quien fue analista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Condado de Palm Beach, del sur de Florida, por amenazas de muerte o lesiones a otra persona, ser una amenaza creíble por ciberacoso y por usar un “dispositivo de comunicación de dos vías para cometer un crimen”.

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El hombre estaba detenido desde mayo tras una notificación del FBI al Condado de Palm Beach por un aviso de emergencia de OpenAI/ChatGPT sobre el usuario, quien “hizo repetidas declaraciones a OpenAI/ChatGPT sobre el intento a atacar y/o asesinar a su exnovia”, según la orden de arresto disponible.

La herramienta de Inteligencia Artificial (IA) reportó que usó frases como “La voy a violar y secuestrar”, “La voy a matar a ella y a toda su familia”, “La voy a matar antes de que termine este mes”, “La voy a matar cuando regrese de su crucero” y “Si no es mía, no será de nadie.

“La misma notificación advirtió que el usuario admitió haber ideado un plan, que describió como de asesinato-suicidio y declaró que estaba rastreando el horario de la víctima para saber dónde encontrarla si decidía intensificar sus acciones”, señaló el afidávit.

Incluso, el sujeto avisó a ChatGPT que había comprado un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12 con cartuchos de perdigones y balas, y guantes de látex.

El hecho ocurrió mientras crece el combate legal contra plataformas de IA en Florida, que el 1 de junio pasado se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en demandar a OpenAI y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

La demanda acusa a su herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Esta querella civil es independiente de una investigación criminal que Uthmeier lanzó el pasado abril contra la empresa de IA por presuntamente “aconsejar” al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.