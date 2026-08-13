Ransell Jadiel Álamo Rivera, de 29 años, fue sentenciado hoy por la jueza Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, a 55 años de cárcel por cargos de asesinato en segundo grado (tras reclasificarse el cargo por feminicidio) y destrucción de prueba, por el crimen de Mariela Crystal Seda Ocasio, de 23 años, ocurrido el 13 de abril de 2024, confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial.

En este caso existía el agravante de que cuando cometió los hechos se encontraba bajo probatoria federal por “carjacking”, la cual le fue revocada antes de que el Departamento de Justicia le radicara los cargos estatales, el 7 de junio de 2024.

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Ransell J. Álamo Rivera, fue sentenciado a 55 años de prisión por el asesinato en segundo grado de su amiga, Mariela Crystal Seda Osorio, en abril de 2024. ( Suministrada por la Polic )

Durante la entrevista con los investigadores del caso, el joven confesó que cometió el crimen de su amiga, Mariela Crystal, a un mes de que su progenitora reportara su desaparición.

Álamo Rivera, quien también se desempeñaba como guardia de seguridad, llevó a los investigadores de la División de Homicidios de San Juan hasta matorral usado como vertedero clandestino, en la calle Eucalipto del sector Los Dávila, en el barrio Campanillas, en Toa Baja, donde arrojó su cadáver y algunas pertenencias

El sentenciado la recogió en su residencia en la calle 19 de la urbanización Hills Brothers, en Río Piedras, para dar un paseo corto y la joven nunca regresó.

Álamo Rivera, quien fue la última persona que la vio viva, reveló que esa noche compartieron en la intimidad de un motel en Carolina donde la estranguló durante una discusión y dispuso de su cadáver.