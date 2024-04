Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan entrevistaron por segunda ocasión al amigo con quien fue vista por última vez hace una semana la joven Mariela Crystal Seda Ocasio, de 23 años, en busca de corroborar información sobre su testimonio previo.

La joven desapareció durante la noche del viernes, 12 de abril de su residencia, localizada en la calle 19 de la urbanización Hills Brothers, en Río Piedras, cuando le dijo a su progenitora, Candice Ocasio Algarín, que iba a salir un momento con un amigo y no regresó a su hogar.

El amigo, inicialmente, indicó que la dejó en horas de la madrugada en un parque aledaño a su hogar, pero al momento no se ha corroborado esa afirmación.

El director del CIC de San Juan, Edwin Figueroa Maldonado, indicó que al presente se recibieron solo dos confidencias; una se descartó por los investigadores ayer, jueves, y otra se corroborará hoy.

La información ofrecida por el amigo ha sido incompleta, no se sabe si tenían alguna relación sentimental o de mera amistad y su versión no concuerda con los hallazgos hasta el momento, por eso se entrevista nuevamente, para profundizar en las dudas surgidas, se explicó.

“Tenemos unos 20 agentes investigando diferentes ángulos, pero no tenemos una búsqueda”, añadió Figueroa Maldonado, quien solicitó la colaboración de la ciudadanía para encontrarla a salvo. “Buscamos a una persona con vida, no tenemos información, ni la investigación apunta a que no haya sido así”, puntualizó el inspector.

Estos trabajan en la recopilación de videos de cámaras de seguridad también.

Además, ya se entrevistó a una expareja contra quien la mujer solicitó una orden de protección, que ya no está vigente, y no ha surgido evidencia de que hubiesen estado en contacto.

Seda Ocasio fue descrita físicamente como de tez blanca, 5′2″ de estatura, 105 libras de peso, cabello rojo y ojos color marrón. Como señas particulares tiene un tatuaje en el cuello de enredaderas con espinas, otro en el rostro de un corazón y un tercero en el abdomen, que no fue descrito en la requisitoria.

Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón tipo “jogger” del mismo color y tenis marca Puma color amarillo y un bulto color rosa pequeño.

Si posee información que ayude a localizarla llame a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede comunicarse con el CIC de San Juan, al (787) 793-1234, extensiones 2200 o 2201, o escribir a través de la cuenta oficial de X @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.