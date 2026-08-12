Un adolescente de 17 años fue arrestado luego que su madre y su hermano de 14 años fueran hallados muertos en su casa en Acton Massachusetts, informó ABC News.

El joven enfrenta cargos por asesinato, en lo que ha sido descrito como una “tragedia indescriptible”, según el ministerio público. Arjun Aravind fue arrestado en la mañana del miércoles en Wayland, Massachusetts, tras huir del lugar del crimen el martes en el auto de su madre, dijo la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan.

Fue el padre de Aravind quien alertó a las autoridades el martes en la noche, luego que un tutor no lograra comunicarse con nadie dentro de la vivienda ni pudiera entrar a la misma. Al acudir a la residencia, los oficiales que fueron a hacer lo que se conoce como una revisión de bienestar, encontraron a la madre de Aravind, Sudha Venkatesan y su hijo menor, Siddharth Aravind, con “signos de trauma evidentes. El menor fue hallado en la planta baja de la casa y el cadáver de la madre en el sótano.

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Según reveló el ministerio público, Aravind hizo búsquedas en Internet y en ChatGPT, “relacionadas con el asesinato de su familia”. La mujer fue vista por última vez en la mañana del martes cuando su esposo salió a trabajar. Siddharth Aravind acudió a un centro recreativo alrededor de las 9 de la mañana del martes y regresó a casa poco después del mediodía.

Arjun enfrenta dos cargos por asesinato, dos cargos por agresión y lesiones a miembros de su familia, uso no autorizado de un vehículo y robo de vehículo. Se informó que sería juzgado como adulto por los asesinatos.