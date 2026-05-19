Johannesburgo. Las autoridades sanitarias creen que el brote de ébola en el Congo comenzó hace semanas.

El brote ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud, y el número de víctimas mortales ha aumentado a más de 100.

También se han notificado dos casos, uno de ellos mortal, en la vecina Uganda. También se han notificado dos casos, uno de ellos mortal, en la vecina Uganda. También se han notificado dos casos, uno de ellos mortal, en la vecina Uganda.

He aquí una cronología de lo que sabemos hasta ahora después de que las autoridades tuvieran dificultades para identificar el brote porque estaba causado por un virus más raro que no suele asociarse a los brotes de ébola en el Congo:

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Del 24 al 27 de abril

Un trabajador sanitario que fue el primer caso sospechoso del que tuvieron conocimiento las autoridades cae enfermo y muere en Bunia, capital de la provincia de Ituri, en el noreste del Congo. El cuerpo de la persona es trasladado posteriormente a la cercana ciudad minera de Mongbwalu, según el ministro de Sanidad del Congo.

El ministro de Sanidad afirma que la persona falleció el 24 de abril. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África afirman que murieron el 27 de abril tras presentar graves síntomas hemorrágicos.

28 de abril

Un contacto cercano de la primera víctima sospechosa fallece tras presentar también síntomas, según los CDC de África.

30 de abril

Las pruebas de campo realizadas a las muestras en Bunia han dado negativo para el tipo de virus del Ébola, a veces conocido como virus del Zaire, que es el virus más comúnmente encontrado en anteriores brotes de Ébola en el Congo.

La enfermedad del Ébola está causada por un grupo de virus. Se sabe que tres de ellos causan grandes brotes: El virus del Ébola, el virus de Sudán y el virus Bundibugyo, según la OMS. Las autoridades sanitarias tardarán otras dos semanas en establecer que el virus Bundibugyo, más raro, está detrás de este brote.

5 de mayo

La Organización Mundial de la Salud está alertada de lo que denomina un brote de “alta mortalidad” de una enfermedad desconocida en Mongbwalu. Entre las víctimas mortales hay trabajadores sanitarios. Los informes locales afirman que ya se han producido alrededor de 50 muertes.

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Posteriormente, el ministro de Sanidad congoleño afirma que las autoridades creen que el cadáver de la primera persona que murió y fue trasladada a Mongbwalu puede haber iniciado allí el brote. Los cadáveres de personas infectadas por el ébola pueden ser muy contagiosos.

11 de mayo

Un congoleño de 59 años con fiebre y dolores corporales está ingresado en un hospital de Kampala, capital de la vecina Uganda, a unos 700 kilómetros de Ituri. Las autoridades ugandesas afirman que cruzó la frontera desde el Congo.

13 de mayo

Un equipo de respuesta rápida de la OMS visita las zonas de salud de Mongbwalu y la cercana Rwampara, en Ituri, para investigar la propagación del brote.

14 de mayo

Trece muestras de sangre de presuntos casos de ébola en Rwampara se analizan en un centro de análisis de Kinshasa, la capital congoleña.

Ese mismo día, el congoleño muere en el hospital de Uganda. Su cuerpo es repatriado al Congo.

15 de mayo

Los análisis de laboratorio realizados en el Congo confirman la presencia del virus Bundibugyo en ocho de las 13 muestras procedentes de Rwampara. A continuación, las autoridades sanitarias ugandesas analizan una muestra tomada a título póstumo al hombre fallecido allí y también da positivo para el virus Bundibugyo, que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

El Ministerio de Sanidad del Congo declara un brote de ébola, y los CDC de África dicen que hay 246 casos sospechosos y 65 muertes. En cuestión de días la cifra aumenta a más de 300 casos y más de 100 muertes.

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Uganda afirma que su brote se limita a dos casos, ambos de personas que viajaron desde el Congo.

Se trata del decimoséptimo brote importante de ébola en el Congo desde que se identificó la enfermedad por primera vez en 1976.

17 de mayo

La OMS declara oficialmente el brote de ébola en el Congo y Uganda emergencia de salud pública de importancia internacional. La agencia sanitaria de la ONU afirma que el brote no cumple los criterios de una emergencia pandémica como la COVID-19 y aconseja a los países que no cierren sus fronteras.

Sin embargo, afirma que las naciones que comparten frontera terrestre con el Congo o Uganda deben mejorar urgentemente su vigilancia y asegurarse de que el personal sanitario está formado para investigar y tratar los casos de ébola.

18 de mayo

Un médico estadounidense se encuentra en el Congo entre los casos confirmados del brote de ébola, según las autoridades congoleñas.

El médico se encuentra entre los casos de Bunia, según el Dr. Jean-Jacques Muyembe, director médico del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del país. Había estado tratando a pacientes en un hospital de esa localidad, según la organización para la que trabaja.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.