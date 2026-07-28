Las autoridades colombianas desarrollan un intenso operativo dirigido a esclarecer el asesinato de una joven de 21 años que se encontraba en su octavo mes de gestación y dar con su hija recién nacida, que le fue extraída del vientre en algún momento tras su desaparición, reportó el portal digital del periódico El Tiempo.

El atroz crimen de María Camila Potosí se registró en la ciudad de Cali, Colombia y de inmediato, el alcalde, Alejandro Eder, impartió instrucciones a la Policía para establecer un puesto de mando unificado para acelerar la pesquisa.

El despliegue, definido tras la más reciente sesión de la Mesa de Inteligencia, concentra capacidades de la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Unidad de Gestión del Riesgo, Casa Matria y las secretarías de Seguridad y de Participación Ciudadana. Actualmente se desarrolla una operación tipo rastrillo en las zonas aledañas al río Meléndez, donde fue localizado el cadáver de la víctima, con el objetivo de recolectar elementos probatorios, testimonios y cualquier rastro que permita avanzar en la investigación.

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Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí.



Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en… — Alejandro Eder (@alejoeder) July 24, 2026

“Por instrucciones del señor alcalde, luego de la más reciente sesión de la Mesa de Inteligencia, se definieron nuevas acciones operativas para acelerar el esclarecimiento del caso. Todos los esfuerzos institucionales están puestos en poder recopilar información o pruebas que permitan darle celeridad a la investigación”, afirmó Jorge Alexander Moreno, secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali.

Como parte de la estrategia, las autoridades peinan el sur de la ciudad puerta a puerta, repartiendo volantes con fotos de la desparecida, con el fin de lograr la colaboración ciudadana para esclarecer el espeluznante crimen y llevar ante la justicia a los responsables. Se ofrece una recompensa de más de $60 mil, por información que pueda ayudar a las autoridades a esclarecer los hechos.

El operativo se extiende a centros comerciales, zonas residenciales, terminales de transporte y el propósito es que “ningún habitante sea indiferente a esta búsqueda”, según indicó la institución.

María Camila Potosí fue reportada como desaparecida el 16 de julio. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, cerca del río Meléndez, en zona rural de Cali. De acuerdo con los hallazgos preliminares conocidos por las autoridades, el bebé que esperaba ya no se encontraba en su vientre al momento de la necropsia.

La joven se hallaba en la casa de un familiar enfermo al que cuidaba, cuando salió a realizar unas gestiones en horas de la tarde. Poco después de haber sido reportada como desaparecida, el esposo de la mujer habría recibido varios mensajes de ella a través de Whatsapp, en los que le indicaba que se encontraba bien.

Hasta ahora, una mujer que transportó a la víctima dos veces el día de su desaparición, una de estas, la última vez que fue vista y los mensajes de texto enviados a su esposo, son las únicas pistas sobre su desaparición.