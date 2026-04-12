( El Nacional / GDA )

Este sábado en horas de la tarde se registraron fuertes lluvias que causaron estragos en varias zonas de Caracas, en Venezuela. Usuarios de las redes sociales reportaron zonas anegadas, viviendas y vehículos afectados por las precipitaciones.

Una de las parroquias más afectadas fue Macarao, donde los usuarios reportaron viviendas y vehículos afectados. Un usuario detalló que tres casas registraron daños, aunque no hubo lesionados.

Lluvias en Caracas

Entre los reportes, destacaron anegaciones en varias calles de la ciudad, lo que afectó el tránsito de vehículos.

En el barrio El Ciprés, se conoció de una vivienda donde el techo terminó arrancado por los vientos.

Las autoridades no han compartido un reporte oficial sobre las afectaciones por las lluvias en la capital venezolana. Por el momento, se desconoce si existen personas afectadas.