Caos en Caracas por las lluvias: reportan anegaciones y viviendas afectadas
Una de las parroquias más afectadas fue Macarao.
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Este sábado en horas de la tarde se registraron fuertes lluvias que causaron estragos en varias zonas de Caracas, en Venezuela. Usuarios de las redes sociales reportaron zonas anegadas, viviendas y vehículos afectados por las precipitaciones.
Una de las parroquias más afectadas fue Macarao, donde los usuarios reportaron viviendas y vehículos afectados. Un usuario detalló que tres casas registraron daños, aunque no hubo lesionados.
Lluvias en Caracas
Entre los reportes, destacaron anegaciones en varias calles de la ciudad, lo que afectó el tránsito de vehículos.
#11Abr #Caracas #Lluviad— Reporte Ya (@ReporteYa) April 11, 2026
Intensas lluvias y ráfagas de viento se registran en la parroquia Macarao - @Noticia058 pic.twitter.com/RdQ0UahQTy
En el barrio El Ciprés, se conoció de una vivienda donde el techo terminó arrancado por los vientos.
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Techo de una vivienda en barrio El Ciprés, es arrancado por intensas ráfagas de viento - @Noticia058 pic.twitter.com/6bUfK7J0S4
Las autoridades no han compartido un reporte oficial sobre las afectaciones por las lluvias en la capital venezolana. Por el momento, se desconoce si existen personas afectadas.