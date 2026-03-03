Pekín. China acusó este martes a Estados Unidos e Israel de “incitar un cambio de régimen” en Irán tras los ataques lanzados el pasado 28 de febrero y calificó de “inaceptable” el asesinato del líder de la república islámica, Alí Jameneí, en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning reiteró hoy en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí “viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”.

PUBLICIDAD

Las manifestaciones de Mao siguen a las conversaciones telefónicas que el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, mantuvo en la víspera con sus homólogos de Irán, Omán y Francia.

Además, la portavoz estructuró la postura china frente al conflicto en tres ejes -cese inmediato de las operaciones militares, retorno al diálogo y oposición a las acciones unilaterales-, e insistió en que Pekín apoya a Irán en la defensa de su soberanía, al tiempo que tiene en cuenta las “legítimas preocupaciones” de seguridad de los países del Golfo.

En relación con la cuestión nuclear, la portavoz de la Cancillería señaló que China respeta el “derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía nuclear” y sostuvo que el asunto debe volver “a la vía de la resolución política y diplomática”.

17 Fotos Tras el ataque contra Irán la semana pasada.

Preguntada sobre la seguridad energética y el tránsito por el estrecho de Ormuz, Mao instó a “salvaguardar la estabilidad y el flujo fluido del suministro energético” y afirmó que China “adoptará las medidas necesarias para proteger su propia seguridad energética”.

China, el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, condenó el domingo la muerte de Alí Jameneí durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones en Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás.