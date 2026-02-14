PARATY, Brasil. Quienes se dirigen a las fiestas de Carnaval en Brasil suelen vestir atuendos coloridos y diminutos, y salpicar brillo por todas partes, pero cerca de un antiguo pueblo colonial al sur del país, la gente se cubre de algo muy diferente: lodo.

Los participantes de esta inusual fiesta de Carnaval en Paraty se cubren con barro gris y se revuelcan en las aguas poco profundas de una playa, formando una masa unificada.

“Todos somos más o menos iguales (...), los que tienen dinero y los que no: todos vienen aquí a meterse en el lodo”, dijo Charles Garcia Pessoa, un empresario de 37 años.

Bajo un sol abrasador, los asistentes, cubiertos de barro, bailaron y gruñeron cánticos cavernícolas: “¡Uga! ¡Uga!“, mientras marchaban por la arena, acompañados por músicos.

La tradición comenzó en 1986, según el sitio web de turismo de Paraty. Unos amigos jugaban en los manglares de la playa de Jabaquara y se dieron cuenta de que no eran reconocibles. Fueron a pasear por el centro histórico de la ciudad y causaron revuelo.

Al año siguiente, un grupo se cubrió de barro para presentarse como una tribu prehistórica durante el Carnaval. Llevaban calaveras, lianas y huesos mientras entonaban sus cánticos, según el sitio web.

Y así nació la fiesta del barro. Y desde entonces, se ha convertido en una tradición muy querida.

Matt Bloomfield, neozelandés que organiza un festival de cine, decidió venir a Paraty para la fiesta del barro después de ver la cobertura del evento del año pasado.

“Todos están siendo muy creativos; se ve a gente decorándose con hojas”, dijo. “Es una versión alternativa genial del Carnaval”.