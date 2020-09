(The Associated Press)

Ciudad de México. Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero falsas de la semana. Ninguna es legítima a pesar de que fueron compartidas ampliamente en las redes sociales.

The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

1. Opositores de AMLO no usan tiendas de campaña donadas por Canadá

LA AFIRMACIÓN: Los manifestantes que bloquearon una calle de la Ciudad de México para protestar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) usan las casas de campaña que el gobierno de Canadá donó en 2017 para ayudar a los damnificados por el sismo de ese año.

LOS HECHOS: La embajada de Canadá en México dijo a The Associated Press que el modelo de tiendas que Canadá donó en 2017 no corresponde a las que actualmente utilizan los opositores del presidente, las cuales son de tipo comercial.

PUBLICIDAD

El 19 de septiembre, un grupo de opositores al presidente mexicano que se identifican como el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), instaló casas de campaña en una calle del centro de la Ciudad de México para exigir la renuncia del mandatario.

Desde entonces, en la web se han compartido fotografías de las tiendas de campaña de colores que se instalaron en las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez. Ante esto, en las redes sociales comenzó a circular la versión de que las casas de campaña usadas por FRENAAA eran parte de las que el gobierno de Canadá donó a México para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017. Pero la embajada de Canadá en México negó la aseveración.

En un correo electrónico enviado por su área de prensa a la AP se adjuntó un tuit publicado el 1 de diciembre de 2017, en el cual se pueden ver las tiendas donadas, las cuales son de color beige, amplias, con el nombre de Canadá y la bandera de ese país. El 27 de septiembre de 2017, días después del sismo, la embajada de Canadá anunció vía Twitter la donación de 1,500 tiendas de campaña para familias damnificadas por el terremoto. Ese mismo día, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) del gobierno mexicano publicó un tuit en el que agradeció las 750 tiendas de campaña recibidas.

Esto causó confusión entre usuarios de redes sociales, pues era la mitad de las anunciadas por Canadá. Algunos acusaron robo o extravío de las mismas. Sin embargo, el 28 de septiembre, el SAT aclaró que la entrega de las 1,500 tiendas de campaña se había realizado en dos viajes y que ese día recibirían la segunda parte.

PUBLICIDAD

2. Caravana en respaldo de Biden solo asistieron cinco vehículos

LA AFIRMACIÓN: Un desfile de automóviles organizado en Estados Unidos por la campaña del candidato presidencial demócrata Joe Biden y que fue encabezado por su esposa Jill en el estado de New Hampshire, sólo logró una concurrencia de cinco vehículos.

LOS HECHOS: Las videograbaciones del desfile vehicular que se realizó en Manchester el 16 de septiembre difundidas por el medio público C-SPAN muestran una participación mayor de vehículos en el desfile. En estas, The Associated Press contabilizó más de 30 vehículos.

Una publicación que circula en Facebook afirmó incorrectamente que el evento encabezado por la esposa del candidato, Jill Biden, supuestamente registró una participación de sólo cinco automóviles.

La publicación dice: “El candidato Joe Biden envía a su esposa a hacer campaña y tener un desfile por él; aparecen 5 autos” e incluye un enlace al sitio Política Veraz. En el texto de dicha web se afirma que la supuesta participación de sólo cinco vehículos en el desfile demuestra debilidad por parte de la campaña del candidato demócrata.

“Esto es débil más allá de la comprensión. Estamos a sólo siete semanas de las elecciones y la campaña de Biden no puede lograr que los partidarios de Joe muestren ningún entusiasmo”, dice la nota.

Sin embargo, el desfile que señalaron como evidencia fue bastante concurrido y asistieron decenas de automóviles.

3. Coca-Cola no advirtió a AMLO que lo sacará del poder

LA AFIRMACIÓN: Una publicación en las redes sociales asegura que la empresa Coca-Cola advirtió al presidente mexicano que pronto lo sacará del poder.

PUBLICIDAD

LOS HECHOS: La compañía en México consultada por The Associated Press negó las presuntas amenazas en un correo electrónico.

En redes sociales ha circulado una publicación que asegura falsamente que la empresa Coca-Cola advirtió al presidente mexicano que lo sacará del poder. “Coca-Cola se lanza contra AMLO. Asegura que no sirve y que pronto lo sacarán del poder”, dice la publicación.

La empresa dijo a la AP que respeta el ámbito público y que no toma posturas políticas en ninguna de las comunidades donde opera.

“Somos conscientes y estamos atentos al contexto del país y nuestros esfuerzos seguirán orientados a colaborar con la sociedad, gobierno e industria, para hacer la diferencia y contribuir con el bienestar y la calidad de vida de las comunidades a las que llegamos”, dice el mensaje enviado por la empresa.

La publicación falsa comenzó a circular a partir de que el estado de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, aprobó una reforma legal que impide que menores de edad compren solos bebidas azucaradas o comida chatarra. A raíz de esta reforma, otros estados han comenzado a analizar legislaciones similares a fin de evitar el consumo de alimentos con alto contenido calórico entre los menores.

Además, este año entrará en vigor el nuevo etiquetado de alimentos, con el cual se deberá poner en los empaques si un alimento es alto en sodio o azúcar, entre otros. Coca-Cola es una de las muchas empresas que deberán poner este etiquetado en sus productos.

4. México no se ha rehusado a entregar premio de rifa de avión

LA AFIRMACIÓN: El gobierno mexicano se rehusó a entregar un premio a una mujer que resultó ganadora en el estado de Michoacán, al suroeste de México, del sorteo de la rifa simbólica del avión presidencial.

PUBLICIDAD

LOS HECHOS: Los boletos mencionados en las publicaciones que la mujer en cuestión habría intentado canjear no aparecen en el listado oficial de los ganadores dado a conocer por la Lotería Nacional (Lotenal).

En Facebook se compartieron publicaciones que afirmaban erróneamente que el gobierno se había rehusado a entregar un premio a una mujer que resultó ganadora en la rifa simbólica del avión presidencial mexicano.

El gobierno organizó una rifa de 100 premios por 20 millones de pesos cada uno, equivalentes a 2,000 millones de pesos (más de 89 millones de dólares). Los ganadores fueron anunciados el 15 de septiembre. Una de las publicaciones que circulan en Facebook incluye una imagen de una nota periodística titulada “Ganan premio de rifa del avión presidencial y aseguran no se los quieren pagar”.

The Associated Press encontró una publicación con el mismo titular de la Agencia Informativa Mexicana en el sitio hoytamaulipas.net, en el que se afirma que la ganadora acudió a canjear el premio a un banco en Michoacán donde les habían sido entregados los boletos.

En esta publicación se cita a una mujer identificada como Margarita Galván, quien afirma haber sido ganadora de uno de los 100 premios. La nota incluye una fotografía de un boleto con el número 4421765. En otra publicación en Facebook se afirma que Galván habría ganado con el boleto número 4428928, pero ninguno de los dos números aparece en la lista oficial de ganadores.

Además, David Figueroa, vocero de Lotenal, dijo en un mensaje de WhatsApp que la publicación que circula en las redes es una “nota falsa”.

PUBLICIDAD

Figueroa sostuvo que los premios de las rifas organizadas por Lotenal son canjeados directamente en las oficinas del organismo público en la Ciudad de México y no en bancos, como afirma la publicación. La AP intentó contactar a Galván a través de la Agencia Informativa Mexicana para obtener su versión, pero no obtuvo una respuesta.

5. No son bomberos que combaten incendios en California en 2020

LA AFIRMACIÓN: Tres fotografías muestran a los bomberos que actualmente combaten los incendios en California, Estados Unidos.

LOS HECHOS: Sólo una de las tres imágenes muestra a un bombero que actualmente combate incendios en Estados Unidos, pero en Washington, no en California. Las otras dos se tomaron en 2017 y en 2019 en California y en Australia, respectivamente.

Desde agosto, en las redes sociales se han compartido imágenes de bomberos que combaten los incendios en el oeste de Estados Unidos, en estados como California, Washington y Oregon, pero no todas son correctas. Una publicación con tres fotografías asegura erróneamente que los individuos que aparecen en ellas son bomberos que combaten los incendios actuales en California. En la primera se ve a un hombre de barba con restos de ceniza en el rostro. En la segunda aparecen siete bomberos dormidos en el pasto y la tercera muestra a tres bomberos con ceniza en la cara, usando sus uniformes a bordo de lo que parece ser una aeronave.

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press confirmó que sólo el retrato del hombre con barba se tomó este año y que comenzó a circular en Facebook el 10 de septiembre. En ella se ve al bombero Isaac Cawton tras combatir el incendio de Cold Springs en el condado de Okanogan. El canal de televisión KHQ Local News publicó la fotografía en su página de Facebook asegurando que fue tomada durante un turno y enviada por un espectador.

PUBLICIDAD

En el caso de las otras dos imágenes, la de los seis bomberos comenzó a circular el 18 de diciembre de 2017 y muestra a miembros del Departamento de Bomberos del condado de Kern, en California. En la foto se los ve acostados después de trabajar en varios turnos de 24 horas durante un incendio en Montecito, California. El autor de la imagen es otro bombero llamado Edgar Sánchez.

La tercera foto se tomó el 1 de febrero de 2019 durante los incendios forestales que se registraron ese año en Tasmania, Australia. La imagen se publicó a manera de homenaje en el perfil oficial de la banda musical australiana The Wolffe Brothers. De acuerdo con la publicación, en la imagen aparecen Jason Luck, John Kroczewski y Paul Catteral. El autor de la foto es, según el mensaje, John Lyons, otro bombero australiano.

En California, según informó Cal Fire, agencia de bomberos del estado, hasta el pasado 17 de septiembre los bomberos luchaban contra 29 grandes incendios en todo el estado y más de un millón 254,000 hectáreas se habían quemado este año.

Según la institución, la cifra superó cualquier registro anterior en la historia de California. Hasta el 16 de septiembre, según el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, 35 personas habían perdido la vida a causa de los incendios y de éstas 25 murieron en California.