Toronto. El consumo diario de cannabis en Canadá supera al de alcohol entre los adultos menores de 50 años y se equipara al de cigarrillos entre los menores de 35, según un estudio publicado este lunes que advierte de las consecuencias a largo plazo para la salud pública de la legalización de esta droga en el país norteamericano.

La investigación, publicada en la revista científica Canadian Medical Association Journal (CMAJ), revela que 1,81 millones de canadienses, el 5,7 % de la población adulta, consumen cannabis a diario, frente al 5,2 % que bebe alcohol y el 8,5 % que fuma cigarrillos con la misma frecuencia.

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El estudio, basado en las respuestas de casi 100.000 participantes en una encuesta nacional realizada entre 2023 y 2024, señala que el consumo frecuente es especialmente elevado entre los jóvenes.

Entre los hombres de 25 a 34 años, el 10,8 % consume cannabis diariamente, frente al 2,9 % que bebe alcohol y el 8 % que fuma cigarrillos.

En las mujeres de esa misma edad, el consumo diario de cannabis alcanza el 6,8 %, frente al 1,2 % que bebe alcohol y el 4,5 % que fuma cigarrillos.

Los investigadores también constataron que el 41 % de los consumidores diarios de cannabis empezó a utilizarlo con esa frecuencia después de su legalización.

Canadá legalizó el consumo recreativo de cannabis en octubre de 2018 y se convirtió en el primer país del G7 en permitir su comercialización a escala nacional.

A partir de 2020, el mercado incorporó productos con altas concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la planta.

El investigador André McDonald, de la Universidad McMaster, afirmó en un comunicado que los resultados apuntan a “un cambio generacional en los comportamientos relacionados con el consumo de sustancias” que probablemente tendrá consecuencias a largo plazo para la salud pública.

Por su parte, Daniel Myran, de la Universidad de Toronto y coautor del estudio, advirtió de que la experiencia canadiense constituye “una seria advertencia para otros países del mundo sobre los posibles daños” del modelo de comercialización del cannabis.

Myran destacó que, pese a la disponibilidad de productos comestibles y otras alternativas, el 68 % de los consumidores diarios sigue utilizando principalmente cannabis fumado.

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“Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que un número sustancial de personas que utilizan cannabis a diario no beben alcohol o fuman cigarrillos cada día”, afirmó para añadir que se ha asumido que el consumo habitual de cannabis está asociado con el uso del tabaco.

Los autores señalaron que el consumo frecuente de cannabis se asocia a un mayor riesgo de adicción y trastornos mentales, mientras que crecen los indicios de sus posibles efectos perjudiciales sobre la salud cardiovascular y pulmonar.

Ante estos resultados, recomendaron reforzar las restricciones publicitarias y comerciales, mejorar la información sobre los riesgos y estudiar un aumento de la edad mínima legal para adquirir cannabis.