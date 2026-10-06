Sídney, Australia. El copiloto de un vuelo de Flydubai acusado de atacar al piloto pasó 175 días en Nueva Zelanda entre 2018 y 2019 con un visado de estudiante, donde completó parte de su formación como piloto, confirmó este martes la Policía neozelandesa.

Hammam al Hammami, identificado por varios medios como el copiloto acusado de atacar al capitán Smit Machchhar durante un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv, llegó a Nueva Zelanda el 30 de noviembre de 2018 y abandonó el país el 23 de mayo de 2019, según los registros migratorios citados por la Policía.

PUBLICIDAD

El asistente del comisionado de la Policía de Nueva Zelanda, Michael Johnson, confirmó que Al Hammami permaneció en el país durante 175 días bajo un visado de estudiante de seis meses.

“La Policía puede confirmar que el copiloto estuvo en Nueva Zelanda para completar una parte de su formación de vuelo para una empresa con sede en el Reino Unido, que ya no opera en Nueva Zelanda”, declaró Johnson.

Las autoridades neozelandesas señalaron que están revisando los registros disponibles e investigando el periodo que Al Hammami pasó en el país, dar más detalles por el momento.

21 Fotos Los pasajeros llegaron a Israel luego de que el capitán fuera apuñalado y otras personas a bordo ayudaran a controlar el avión durante un peligroso descenso.

La estancia en Nueva Zelanda constituye una de las etapas conocidas de la formación aeronáutica del copiloto, cuya trayectoria también está siendo examinada por las autoridades de otros países.

Al Hammami estudió anteriormente en Australia, donde estuvo matriculado entre 2015 y 2017 en un programa de ingeniería del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), aunque no completó la titulación. La universidad confirmó en la víspera que un antiguo alumno presuntamente relacionado con el incidente estuvo matriculado durante ese periodo.

El copiloto también realizó posteriormente un curso a distancia de gestión de aviación en Buckinghamshire New University, en el Reino Unido, aunque la institución precisó que no recibió allí formación como piloto.

El incidente se produjo durante el vuelo FZ1073 de Flydubai, con 174 personas a bordo. Según las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Al Hammami atacó al capitán con un hacha de emergencia e intentó hacerse con los controles de la aeronave, que perdió unos 4,300 metros de altitud en menos de 30 segundos.

El piloto, herido y cubierto de sangre, logró abrir la puerta de la cabina, tras lo que pasajeros y otros miembros de la tripulación redujeron al copiloto y recuperaron el control del aparato. El avión fue desviado y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí.