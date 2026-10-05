Las autoridades australianas han iniciado una investigación sobre la estancia en Australia de un copiloto omaní de FlyDubai, tras su detención por un presunto intento de secuestrar un avión con destino a Israel y estrellarlo.

Mientras tanto, Israel prohíbe la entrada al país al líder del Partido Verde del Reino Unido, y ministros de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía celebran una reunión sobre el pacto trilateral de defensa en Riad.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio de este lunes:

Australia y Nueva Zelanda investigan la estancia del copiloto de FlyDubai en esos países

Las fuerzas de seguridad australianas están investigando la estancia del piloto omaní en Australia hace aproximadamente una década, según ha informado la Policía Federal Australiana.

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El piloto de FlyDubai se encuentra detenido en los Emiratos Árabes Unidos tras haber intentado, presuntamente, tomar el control del avión con destino a Israel.

Según un comunicado de la policía publicado el lunes, un equipo conjunto de lucha contra el terrorismo, formado por la policía federal y estatal y la agencia de inteligencia nacional de Australia, «está investigando los vínculos de este hombre con Australia».

La policía de Nueva Zelanda también ha señalado que el copiloto había pasado una temporada en Nueva Zelanda y que las autoridades llevarían a cabo una investigación.

Según han informado los medios de comunicación, se le concedió un visado de estudiante para Australia en 2014 y llegó al país para comenzar sus estudios universitarios en 2015. Abandonó Australia en 2017 y su visado fue revocado en 2019 después de que las autoridades confirmaran que ya no estaba matriculado en dichos estudios, según informaron los medios.

Israel prohíbe la entrada al líder del Partido Verde del Reino Unido tras la votación de este para definir el sionismo como racismo

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró el domingo por la noche que prohibía la entrada en Israel al líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, y calificó la resolución del partido de «texto claramente antisemita».

El Partido Verde aprobó la moción el domingo por la mañana en su congreso anual celebrado en Brighton, en el que se declaró «antisionista». La resolución establecía que el sionismo «se tratará como cualquier otra forma de racismo» y que el partido apoyaba «un único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica, con Jerusalén como capital».

Los Verdes solo cuentan con 5 escaños en el Parlamento, compuesto por 650 miembros. Polanski, que se presentaba como candidato al escaño parlamentario que ocupaba el ex primer ministro Keir Starmer, no participó en la votación. En una declaración junto a los diputados de Los Verdes y sus adjuntos, afirmó que «no existe ningún conflicto entre defender los derechos de los palestinos y los derechos del pueblo judío».

Saar afirmó que la resolución «legitima la lucha armada contra Israel» y, en una declaración anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí también la condenó enérgicamente y la calificó de mancha para el Reino Unido.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.