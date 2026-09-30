El Gobierno de Estados Unidos está al tanto e investigando el incidente ocurrido en un avión de Flydubai que tenía como destino Tel Aviv, Israel, luego de que uno de los pilotos presuntamente apuñalara a su compañero e intentara tomar el control de la aeronave para estrellarla. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguraron que no existe una amenaza directa o creíble contra Estados Unidos relacionada con el caso.

Así lo afirmó hoy, miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien indicó que las autoridades toman muy en serio este tipo de situaciones y que están revisando los procedimientos de seguridad implementados actualmente.

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“Seguimos revisando los procedimientos que tenemos implementados y asegurándonos de que el pueblo estadounidense esté a salvo”, expresó Mullin en declaraciones a CNN.

El funcionario también aseguró que “no hay amenazas creíbles” contra Estados Unidos relacionadas con el incidente.

Mullin y el fiscal general Todd Blanche indicaron que las autoridades estadounidenses mantienen coordinación con sus contrapartes en el extranjero mientras continúa la investigación.

¿Qué ocurrió?

El vuelo FZ1073 de Flydubai viajaba de Dubái a Tel Aviv con más de 170 personas a bordo cuando se produjo una alteración en la cabina. Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión.

Durante el incidente, el avión descendió rápidamente miles de pies y emitió códigos de emergencia, incluido el 7500, utilizado para indicar una interferencia ilícita.

Israel llegó a desplegar aviones de combate ante el temor de que se tratara de un posible secuestro del avión.

La aeronave finalmente fue desviada y aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Flydubai confirmó que ocurrió una alteración en la cabina y señaló que la tripulación logró asegurar la aeronave y desviarla para realizar un aterrizaje seguro. El capitán y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. Las autoridades saudíes arrestaron al copiloto señalado como responsable, mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido y su motivo.